U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte šta je poručio Komšić za naš medij iz Londona

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte poruke Komšića iz Londona: Narodu u BiH je dosta svađa.

Komšić poručuje da Dodik mora prihvatiti realnost, a da je Britance dobro imati na svojoj strani. Mišljenja je da se svijet s više pažnje sjeća genocida u Srebrenici.

Predsjednik SAD Donald Tramp tvrdi da zna gdje se nalazi ajatolah, no da ga za sada ne žele ubiti.

Gadi Gronič je pričao za "Dnevni avaz" o otkazivanju Evropske rabinske konferencije. Ističe da mu se Konaković nije izvinio, da su zbog ministra Adnana Delića ugroženi.

Čitajte i detalje presude Ademu Šumanu za ubistvo Farisa Pendeka.

Podaci Zavoda za statistiku otkrili surovu realnost: Rudari imaju manje plaće nego zaposleni u javnoj upravi.

Sportske strane donose pozitivnu priču. Došlo je do preokreta u slučaju KK Bosne i na kraju će, ipak, igrati u regionalnoj eliti. Za to su morali promijeniti dvoranu, ali i alarmirati političke lidere.

Jasna Šćepanović je ispričala potresnu ispovijest o tome kako joj je muž oteo sina.

Davor Gjenero govori o propalim sporazumima koji su zajednički za Bliski istok i Balkan.

Trener plivanja Kenan Ademović govorio je o sigurnosti tokom kupanja.

Država nema rješenje za mlade bez roditeljskog staranja nakon što napune 18 godina, a detaljnije o tome čitajte na 9. strani.

Sarajevska rubrika donosi temu o problemima s podizanjem lijekova.

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