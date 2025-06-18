Mujo gradio po Mostaru, a njegova kuća decenijama ruina

U srcu Šetališta u Mostaru, nedaleko od Gradske vijećnice i prekoputa čuvene mostarske Gimnazije nalazi se kuća Mustafe Mujage Komadine, vjerovatno, najplodonosnijeg i najuspješnijeg gradonačelnika u historiji najvećeg grada na Neretvi.

Nažalost, taj historijski objekt, nekadašnja impozantna vila, izgrađena 1901.godine već decenijama je pravo ruglo u centru Mostara.

U pričama u vezi njene obnove ostala je zabilježena ona koja datira od prije 15 godina, kada su tadašnji ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Turske Sven Alkalaj, Gordan Jandroković i Ahmet Davutolu (Davutoglu) na sastanku u Njujorku, kako se to iznosilo u javnosti, dogovorili zajedničku obnovu kulturno-historijskih objekata i javnih ustanova.

Data obećanja

Navodno, to je uključivalo i obnovu Mujagine kuće te unutrašnjost Muzičke škole na Musali, a ostalo je zabilježeno i da je pokojni gradonačelnik, Ljubo Bešlić godinu poslije, 2011.,kao i 2013. vlastima u Hrvatskoj, kao i u BiH, podsjećajući ih na data obećanja.

Međutim, od tada do danas, Mujagina kuća je i dalje samo ratna ruina, a u međuvremenu je bilo i raznih svojatanja čija bi, kao, trebala biti.

Početkom marta prošle godine dogodio se svojevrsni pomak kada je gradonačelnik Mario Kordić donio odluku o pokretanju konkursa za izradu idejnog rješenja za obnovu objekta „Vila Mujage Komadine“. Koncem oktobra iste godine obznanjeno je da je prva nagrada u vrijednosti od 3.500 KM dodijeljena radu pod šifrom OVMK24, autora ARS STUDIO R d.o.o. Mostar. To je bila i jedina ponuda, ali od tada u javnosti od gradskih vlasti nisu iznošene nikakve informacije.

U toj kući koja je nakon Drugog svjetskog rata oduzeta od Mujaginih sinova i nacionalizirana obitavale su ustanove kulture, a 80-tih godina prošlog stoljeća u njoj je bila smještena i Univerzitetska biblioteka.

Brojne građevine

Istaknuti arhivist, orijentalista i biograf Mujage Komadina, rahmetli Hivzija Hasandedić zapisao je da u „nizu pregalaca koji su za vrijeme austrougarske uprave mnogo zadužili grad Mostar i okitili ga spomenicima trajne vrijednosti, najvidnije i najzaslužnije mjesto zauzima gradonačelnik Mujaga Komadina“.

Njegovom inicijativom u Mostaru su sagrađene brojne impozantne građevine među kojima su musafirhana, Viša djevojačka škola, zgrada Općinskog suda, Gradska banja...O svom je grošu, zapisano je, sagradio prvu džamiju u Drežnici, a u Mostaru mejtef za djevojčice i Konvikt za siromašne učenike srednjih škola. Osnovao je i jedno od prvih humanitarnih organizacija - Muslimansko dobrotvorno društvo.

Svom Mostaru kojeg su noću osvjetljavali fenjeri s petrolejkama darovao je električno svjetlo, nakon što je 1912.godine naložio izgradnju električne centrale.

Uz to što je inicirao izgradnju Lučkog mosta, za vrijeme njegovog mandata izgrađen je i Carinski most... Baš kao u čuvenoj sevdalinci „Dvore gradi Komadina Mujo“...

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