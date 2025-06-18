U Sarajevu rođeno 14, na UKC RS devet, u Zenici šest beba

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođeno je pet beba, tri dječaka i dvije djevojčice, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno devet beba, šest dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici Zenica rođeno je šest beba, pet djevojčica i dječak.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću rođena su dva dječaka.

Na Univerzitetskom Kliničkom centru RS rođeno je devet beba, sedam dječaka i tri djevojčice.

U Općoj bolnici Bugojno tokom protekla 24 sata nije bilo porođaja.