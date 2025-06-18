Zastrašujuće scene kod Prijedora: Zapalio se lignit, ugrožava zdravlje i živote ljudi

Zastrašujuće scene zabilježene su u Bukovoj Kosi kod Prijedora. Zapalio se lignit, čije gorenje ozbiljno ugrožava zdravlje i živote ljudi, čije su kuće u neposrednoj blizini, upozoravaju iz Neformalne grupe građana "Prijedor se budi".

- Lignit je ugalj slabog kvaliteta koji se samozapaljuje naročito u prisustvu vlage u vazduhu ili padavina. Lignit ne gori otvorenim plamenom a u atmosferu ispušta sumpor, olovo, živu, arsen i kadmijum i time ne ugrožava samo atmosferu, već i zdravlje ljudi čije su kuće udaljene samo nekoliko metara od rudnika lignita na Bukovoj Kosi. Ovo je zločin Gradske uprave Prijedora i državnih institucija prema svom narodu, jer jer svi oni zatvaraju oči pred ovim problemom. Oni svjesno ugrožavaju živote svih gradjana i mještana Bukove Kose - navode u Udruženju iz kojeg zahtjevaju hitnu reakciju nadležnih.