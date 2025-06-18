Sud BiH odbacio zahtjev odbrane Fadila Novalića za ponovno suđenje

Sud Bosne i Hercegovine odbacio je zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka bivšem premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću, osuđenom u slučaju "Respiratori" koji se nalazi u zatvoru u Vojkovićima.

Ovu informaciju za portal „Avaza“ potvrdio je Novalićev pravni zastupnik Elmir Jahić, koji je istakao da je doneseno rješenje u kojem se navodi sljedeće: „Odbacuje se zahtjev osuđenog Fadila Novalića, izjavljen putem branioca za ponavljanje krivičnog postupka okončanog presudom Suda BiH broj S1-2K-039029-21K od 5.4.2023. godine, koja presuda je postala pravosnažna dana 2.11.2023. godine“.

- Iako je intencija mene kao branioca bila da javnost ne opterećujemo i onako opterećenim teškim temama u medijima, znači svjedoci smo bili da je 24. maja portal blizak evidentnom Tužilaštvu ili već kome, objavio informaciju da je gospodin Novalić, odnosno branilac gospodina Novalića, podnio zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka i informacija je tog dana, od strane tog portala objavljena da je Tužilaštvo dostavilo odgovor na to, na taj zahtjev – kazao nam je Jahić.

Izjašnjenje na zahtjev

Kako ističe, imali su informaciju, Tužilaštvo, kao suprotna strana dostavilo je izjašnjenje na zahtjev, što je u kontekstu odredbe člana 331 stav 1 ZKP-a.

- Kad se zahtjev zaprimi na sudu, prije nego što se pošalje suprotnoj strani na izjašnjenje, ispituje se da li je formalno, da li su ispunjeni zakonski uslovi za ponavljanje, da li je formalno ispravan zahtjev i ako sud procijeni da navodi ne ukazuju na visok stepen vjerovatnosti za ponavljanje postupka, tada odbacuju zahtjev. Odnosno, ako postoji, procijene, utvrde da nedostaju određene, da postoji znači, da je potrebno izjasniti se, urediti zahtjev, tada, u smislu odredbe člana 330 stav 2, sud je dužan podnosioca zahtjeva pozvati da uredi zahtjev. Zahtjev koji sam ja podnio 13. maja, dostavio sam na ruke v.d. predsjednici Suda BiH, gospođi Minki Kreho. U obrazloženju ovog rješenja konstatuju da je zahtjev taj suprotnoj strani Tužilaštvu, o čemu je 24. maja javnost također upoznata, dostavio je, zamislite sada, navodno član prvostepenog sudećeg vijeća koji funkcionalno nije bio nadležan da postupa po predmetnom zahtjevu. I prije nego što je spis dostavio ovom vijeću, dostavio je na odgovor Tužilaštvu. Ja sad postavljam javno pitanje, ako sam zahtjev podnio na ruke v.d. predsjednika Suda, a jesam, ko je i na koji način omogućio, učinio dostupnim ili ustupio članu prvostepenog sudećeg vijeća koji funkcionalno je nenadležan za postupa po tom zahtjevu, koji je onda evidentno u smislu odredbi ZKP-a, taj zahtjev ocjenio formalno ispravnim, vjerovatnim za ponavljanje postupka, dok je uputio suprotnoj strani na odgovor i Tužilaštvo se izjasnilo – ističe Jahić za portal „Avaza“.

Zahtjev dostavljen Kreho

Dodaje, da je zahtjev dostavljen Kreho, te ukoliko ona nije ustupila, predala ili dala zahtjev članu prvostepenog sudećeg vijeća, koji je, kako kaže, funkcionalno nenadležan zbog inkompatibilnosti, jer učestvuje u redvnom postupku, onda se postavlja pitanje ko je.

- Ali ono što je vrlo važno nije više pitanje ko je uputio suprotnoj strani na odgovor. Suština je i ono što je pravno relevantno da je zahtjev upućen na odgovor suprotnoj strani i tim je potvrđeno da je zahtjev formalno ispravan i vjerovatno može dovesti do ponavljanja postupka. ZKP propisuje odbacivanje jedino prije upućivanja suprotnoj strani, a kad ga uputi, nebitno ko je uputio jer je zahtjev podnesen Sudu i v.d. presjednici, nisam ja podnio članu prvostepenog vijeća – dodao je.