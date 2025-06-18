Gadi Gronič potcrtao da ne rade za Vladu Izraela: Konaković se nije izvinio, zbog Delića smo ugroženi

Gadi Gronič (Gady Gronich), glavni sekretar Evropske rabinske konferencije, više je nego razočaran zbog otkazivanja Konferencije u Sarajevu. To je skandal koji potresa glavni grad Bosne i Hercegovine koji je od pamtivijeka multikulturalan, u kojem nije važno ko se kako zove, kojem Bogu se klanja. Veliko razočarenje Gornič je za „Dnevni avaz“ govorio o otkazivanju Konferencije, ulogama federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića i ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića – jedan šef NiP-a, drugi kadar NiP-a. Gornič kaže da mu je jako žao zbog toga što nisu u Sarajevu. Možete li ukratko objasniti zašto je Evropska rabinska konferencija otkazana u Bosni, u Sarajevu? - Mi je nismo otkazali. To je broj jedan. Otkazivanje je došlo od hotela, koji nam je prošlog četvrtka u 6.30 ujutro poslao e-mail da moraju otkazati našu rezervaciju zbog uputa koje su dobili od tajne službe, tajne policije, policije ili neke druge tajne institucije u Bosni i Hercegovini. Mi je nismo otkazali. Nama je rečeno da ne dolazimo. Da budemo vrlo jasni. Ministar za socijalna pitanja, koji je objavio svoju izjavu na Facebooku, bio je taj koji je - ako pažljivo pročitate tu objavu na svom maternjem jeziku – govorio vrlo jasno. Rekao je tri stvari: da ne dolazimo, pozvao je građane na ulicu da se suprotstave našem dolasku u Sarajevo, i tražio od onih koji su nas pozvali da povuku poziv. I hotel je taj koji je otkazao našu rezervaciju.

Koja je bila Vaša prva reakcija kada ste pročitali taj e-mail? - Razočaranje. Veliko razočaranje. Imao sam drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini, o gradu Sarajevu i o ljudima tamo. Ali želim vam iskreno reći – ako odvojite vrijeme da pročitate objavu ministra za socijalna pitanja i komentare ljudi ispod te objave, vidjet ćete da hiljade ljudi podržava ono što je rekao. Možda je, u tom smislu, bolje što nismo došli. Možda bismo doveli sebe u veoma nelagodnu i nesigurnu situaciju. Nadam se da ćete, ipak, vidjeti da je Sarajevo mnogo više od toga... - Razumijem šta govorite, ali dozvolite da nešto dodam. Rečeno mi je da je ministar vanjskih poslova dao izjavu ili održao pres-konferenciju prošlog petka. Uredu? I rečeno mi je od više osoba da će nas pozvati. Do ovog trenutka dok s vama govorim – niko nas nije kontaktirao. Niko? - Niko.

Pretpostavljam da ste vidjeli neke medijske izvještaje i glasine o otkazivanju. Kako ste na to reagirali? - Iskreno, reagovao sam samo prema jednom mediju. Bilo ih je mnogo i nisam mogao svima odgovoriti. Ali kontaktirao sam jedan – mislim da se zove Klik ili tako nešto. Promijenjen tekst Klik? - Mislim da se taj medij zove Klik ili slično, ali mogu vam reći šta je bilo. Znam koji je to. - Uredu. Razgovarao sam s glavnim urednikom i rekao mu: „Pogledajte, mediji pišu o nama A, B, C, D. Niko nas nije pozvao da provjeri da li je to tačno“. Jer mi nismo politička organizacija – mi smo vjerska organizacija. Mi ne predstavljamo državu Izrael niti izraelsku vladu. Ne predstavljamo ih. Ne radimo za Vladu Izraela. Mi smo nezavisna organizacija sa sjedištem u Evropi, posvećena jevrejskim zajednicama u Evropi. Ali niko nije uzeo vrijeme, kao profesionalac, da nas kontaktira – da pita gospodina Groniča ili bilo koga drugog: da li je tačno to i to? Jedino sam razgovarao s glavnim urednikom Klika (Klix, op.a.) i objasnio mu isto što vama sada govorim. Na osnovu toga su promijenili izvještaj. Ali nisam mogao kontaktirati sve – bio je to medijski haos.