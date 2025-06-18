Hoće li se ugasiti BHRT, a samim tim i FTV: Upozoravaju na potpunu obustavu rada

Upravni odbor BHRT–a održao je sjednicu u izrazito teškim i za BHRT nikad gorim uvjetima finansijske neizvjesnosti i ugroženog poslovanja. Članovi Upravnog odbora i menadžmenta su razgovarali o koracima koje je uopće u trenutnom ambijentu u BiH moguće poduzeti kako bi se pomoglo u opstanku BHRT-a.

Nema političke volje

Podsjećamo javnost kako se BHRT u ovako dramatičnoj situaciji našao prije svega zbog neprovođenja Zakona o javnom RTV sistemu punih 20 godina te se iz ove nezahvalne situacije ne može izaći bez pomoći države. Situacija je još alarmantnija nakon izjave državnog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte kako u Vijeću ministara „trenutno nema političke volje da se pomogne BHRT-u“.

Upravni odbor i menadžment BHRT-a uputili su apel i dopis svim institucijama vlasti u BiH, kao i predstavnicima međunarodne zajednice, i upoznao ih sa situacijom u koju je ova kuća dovedena.

Ukoliko u državi “nema volje” da se pomogne BHRT-u onda su u ovoj medijskoj kući ustinu svjetla već ugašena i pitanje je dana kada će doći do potpunog mraka.

Ako zbog brojnih tužbi i blokade računa BHRT stane sa radom, doći će do gašenja i Radiotelevizije Federacije BiH kojoj BHRT pruža produkcijske i logističke usluge. Osim medijskog mraka, ovim bi se ugrozila egzistencija oko 780 radnika BHRT-a i oko 350 radnika RTV FBiH.

Trenutno su računi BHRT-a blokirani po tužbama radnika zbog neplaćanja doprinosa, a prijete i blokade dobavljača za električnu energiju, plin i druge troškove. Samo prema Evropskoj radiodiodifuznoj organizaciji (EBU) dug BHRT-a premašuje 20 miliona KM. I za taj, europski i državni problem “nema volje” da se pomogne BHRT-u.

Podsjećamo, BHRT nema drugih prihoda osim sve manjih i ograničenih prihoda od RTV takse koja se isključivo prikuplja na teritoriji Federacije BiH uz račune za JP EPBiH za utrošenu električnu energiju. Finansijska situacija je dodatno pogoršana primjenom odluke Vlade Federacije BiH o iznosu najniže plaće. U slučaju BHRT to znači usklađivanje plaća za 505 zaposlenika, što u praksi znači da cjelokupni prihod od prikupljene takse jedva pokriva isplatu neto plaća.

Dugovanja FTV-a

Podsjećamo da BHRT ne upravlja svojim prihodom niti ima ovlasti za prikupljanje RTV takse. Na teritoriji Federacije BiH to je u nadležnosti RTV Federacije BiH koja godinama ne čini nikakve korake kako bi se povećao stepen naplate. RTRS koja prikuplja taksu na prostoru Republike Srpske već osam godina uskraćuje prihod koji pripada BHRT-u i po tom osnovu duguje BHRT-u 95 miliona KM. A dugovanja FTV-a premašuju 14 miliona KM.

Upravni odbor i menadžement apelira na nadležne institucije da pronađu adekvatan način finaciranja ili sufinansiranja Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. U suprotnom, rastući broj tužbi zaposlenika i dobavljača, uz milionska dugovanja prema BHRT-u, ozbiljno prijeti skorom potpunom obustavom rada BHRT-a, a time i RTV Federacije BiH.