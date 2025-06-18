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KAKO OSNOVATI BIZNIS

Sutra u "Avazu" Specijalni prilog: Vodič za male poduzetnike

Ako razmišljate o pokretanju posla – ovaj “Avazov” prilog donosi informacije koje mogu odlučiti vašu budućnost

Prilog. Avaz

Avaz.ba

18.6.2025

Kako osnovati biznis u BiH, smanjiti troškove i preživjeti sistem: “Dnevni avaz” sutra donosi vodič kroz zakone, poreze i modele poslovanja.

U zemlji različitih procedura, visokih doprinosa i čestih zakonskih izmjena, sve više građana – posebno mladih – odlučuje se za preduzetništvo kao odgovor na nezaposlenost i odlazak iz zemlje.

Istraživanja pokazuju da se svaki četvrti građanin BiH odlučuje za pokretanje vlastitog posla. Ipak, mnogi freelanceri još uvijek posluju neregistrovano, oslanjajući se na privremene modele

Naslovnica priloga. Avaz

Prilog donosi i poređenja najčešćih pravnih oblika poslovanja, njihove prednosti i mane, savjete za poreznu optimizaciju, ali i preporuke stručnjaka o tome kada je vrijeme da se freelanceri formalizuju.

U vremenu kada se sve više poslodavaca suočava s nedostatkom radne snage, a mladi biraju fleksibilan rad i digitalne karijere, pitanje uređenja poslovnog okruženja postaje ključno.

Ako razmišljate o pokretanju posla – ovaj “Avazov” prilog donosi informacije koje mogu odlučiti vašu budućnost.

# DNEVNI AVAZ
# SPECIJALNI PRILOG
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