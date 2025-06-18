Sutra u "Avazu" Specijalni prilog: Vodič za male poduzetnike

Kako osnovati biznis u BiH, smanjiti troškove i preživjeti sistem: “Dnevni avaz” sutra donosi vodič kroz zakone, poreze i modele poslovanja.

U zemlji različitih procedura, visokih doprinosa i čestih zakonskih izmjena, sve više građana – posebno mladih – odlučuje se za preduzetništvo kao odgovor na nezaposlenost i odlazak iz zemlje.

Istraživanja pokazuju da se svaki četvrti građanin BiH odlučuje za pokretanje vlastitog posla. Ipak, mnogi freelanceri još uvijek posluju neregistrovano, oslanjajući se na privremene modele