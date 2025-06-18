Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAVNIK

Konstituirano novo Predsjedništvo Saveza općina i gradova FBiH

Načelnik Travnika Kenan Dautović izabran je za predsjednika, a načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić Ramljak za dopredsjednika

Održana sjednica. Ustupljena fotografija

FENA

18.6.2025

Načelnik Travnika Kenan Dautović izabran je za predsjednika, a načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić Ramljak za dopredsjednika Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH) na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj u srijedu u Travniku.

Novi saziv Predsjedništva čine načelnici i gradonačelnici Sarajeva, Ilidže, Fojnice, Živinica, Livna, Širokog Brijega, Orašja, Goražda, Bosanske Krupe, Mostara i Breze.

Komunalne takse

Kako je istaknuo novoizabrani predsjednik Dautović, sjednica je imala i svečani i radni karakter.

Pored konstituiranja tijela Saveza, fokusirali smo se i na konkretne teme poput programa o ljudskim pravima, ali i osjetljivih pitanja vezanih uz donošenje proračuna u općinskim vijećima gdje su bile potrebne i određene arbitraže, kazao je Dautović.

- Imali smo također raspravu vezanu za komunalne takse i odluku Ustavnog suda. Osim toga donijeli smo jedan zaključak koji se odnosi na državnu imovinu i odluku Visokog predstavnika u BiH, koja je imala posebno snažan utjecaj na jedinice lokalne samouprave – istaknuo je Dautović.

Brojna pitanja

Direktorica SOGFBiH Vesna Travljanin naglasila je kako je sjednica bila konstruktivna te da su razmatrana brojna pitanja od značaja za rad lokalne samouprave.

– Na dnevnom redu bila su pitanja vezana uz raspodjelu prihoda, općinske takse i druga pitanja koja doprinose unapređenju rada općina i gradova u Federaciji – izjavila je Travljanin.

Konstituirajuća sjednica označila je početak rada novog saziva Predsjedništva Saveza, koji će u narednom mandatu imati važnu ulogu u zastupanju interesa lokalnih zajednica i jačanju njihove uloge unutar sistema upravljanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

# TRAVNIK
# SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.