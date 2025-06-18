Nikšić s ambasadoricom Švedske u BiH: Podrška digitalizaciji i nastavku reformskih procesa

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu s ambasadoricom Švedske u Bosni i Hercegovini Helenom Lagerlof, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

U fokusu sastanka bili su reformski procesi, s naglaskom na digitalizaciju.

Ambasadorica Lagerlof iskazala je podršku Švedske euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i reformama. Naglasila je i značaj digitalne transformacije kao jednog od ključnih segmenata u procesu evropskih integracija naše zemlje. U tom kontekstu je istakla zainteresiranost investiranja privatnog sektora u projekte digitalne transformacije, a što uključuje razvoj e-uprave, modernizaciju javnih usluga i telekomunikacijske infrastrukture. Podsjetila je da je digitalno usklađivanje kao bitno pitanje na putu ka EU bila jedna od tema Samita zapadnog Balkana u decembru prošle godine.

Premijer Nikšić zahvalio je za kontinuiranu podršku Švedske Bosni i Hercegovini, posebno kad je riječ o procesu evropskih integracija, provođenju reformi i jačanju ekonomske saradnje. Istakao je opredijeljenost Vlade Federacije BiH za razvoj digitalne transformacije i e-uprave kao jednog od ključnih elemenata modernizacije javnog sektora.

Posebno je naglasio važnost uključivanja međunarodnih iskustava i ekspertiza u ovom procesu te otvorenost Vlade Federacije BiH za saradnju s relevantnim partnerima koji mogu doprinijeti unapređenju digitalnih kapaciteta, transparentnosti javnih usluga i efikasnijem funkcioniranju uprave.

Sagovornici su se usaglasili da svi procesi u okviru digitalne transformacije treba da se odvijaju u skladu s načelima pune transparentnosti i javne konkurencije, posebno kad je riječ o postupcima javnih nabavki. Također je izražena spremnost za nastavak međusobne saradnje, uz zajedničku ocjenu da tradicionalno dobri odnosi Bosne i Hercegovine i Švedske pružaju čvrstu osnovu za daljnje jačanje partnerskih odnosa.