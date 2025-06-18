Crnadak: "Zamislite koja je zbrka i pometnja u Dodikovoj glavi"

Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik nije se javno oglasio povodom najnovijih sukoba na Bliskom istoku, iako je ranije u sličnim situacijama znao zauzeti stav.

Na to je reagovao Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je na društvenoj mreži X napisao: "Tramp je stao uz Izrael, Putin podržao Iran, Zoran Milanović danas rekao da Izrael vode zločinci, iz Kine u Teheran sletio misteriozni avion sa podrškom…“

Crnadak je zatim dodao: "Zamislite koja je zbrka i pometnja u Dodikovoj glavi: Šta raditi, koga i čiju zastavu projektovati na Palati u znak podrške?"