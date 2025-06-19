Mirsad Tuka: 60. godišnjica rođenja prerano preminulog bh. glumca

Na današnji dan 1965. godine, u Tuzli je rođen Mirsad Tuka, koji je bio jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Karijeru je počeo kao polaznik Dramskog studija Narodnog pozorišta Tuzla. Završio je Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu. Debitovao je u filmu “Praznik u Sarajevu” i za tu ulogu je nagrađen na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu 1991., kao najbolji glumac-debitant. Od 1996. bio je član ansambla Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Odigrao je mnoge zapažene uloge u pozorišnim predstavama, kao što su “Krokodil Lacoste” Zlatka Topčića, “To” Alije Isakovića, “Poljska konjica” Marka Vešovića i “Hasanaginica” za koje je i nagrađivan. Igrao je i u mnogim filmovima i TV-serijama, između ostalih, “Nafaka”, “Sve džaba”, “Remake”, “Ostavljeni”, “Warriors”... Preminuo je 11. jula 2023. u 58. godini života u Sarajevu.

Blez Paskal . Wikipedia.org Blez Paskal . Wikipedia.org

Rođen francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blez Paskal 1623. - Rođen francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blez Paskal (Blaise Pascal), koji je postavio osnove računa vjerovatnoće. Veoma mlad se istakao otkrićima iz geometrije i fizike: u 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruisanje matematičke mašine, koja je obavljala četiri osnovne računske operacije. Prvi je matematički tretirao problem vjerovatnoće u hazardnim igrama i s francuskim matematičarom Pjerom Fermaom (Pierre de Fermat) postavio je osnove računa vjerovatnoće. Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak zraka opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom. Povukavši se u manastir jansenističkog reda Por-Roajal, napisao je protiv jezuita čuvena "Pisma jednom provincijalcu". Djelo "Misli" su fragmenti njegove nedovršene apologije hrišćanstva. 1885. - Srbijanski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, dirigent Narodnog pozorišta, direktor Opere i prvi predsjednik Saveza kompozitora bivše SFR Jugoslavije, rođen je na današnji dan. Muzičko obrazovanje stekao je u Beogradu, Rimu, Beču, Lajpcigu, Moskvi i Parizu. Djela: orkestarska "Simfonijska fantazija", "Rapsodija", "Vranjanska svita", "Poema zore", "Marš slobode", "Skice za klavir", muzička drama "Suton", balet "Ohridska legenda"... 1897. - Umro engleski kapetan Čarls Kaningem Bojkot (Charles Cunningham Boycott), protiv koga je 1880. godine, dok je upravljao jednim engleskim lendlordstvom u Irskoj, primijenjen nenasilni otpor odbijanjem saradnje. Takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu - bojkot. 1906. - Rođen britanski fiziolog i biohemičar Ernst Boris Čejn (Chain), koji je s Aleksandrom Flemingom (Alexander) i Hauardom Volterom Florijem (Howard Walter Florey) 1945. podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. Istraživao je enzime, inzulin i antibiotike. 1908. - U luku Santos uplovio brod "Kasato Maru" sa 168 japanskih porodica, čime je počela imigracija Japanaca u Brazil. 1921. - Rođen francuski filmski i pozorišni glumac Luj Žurdan (Louis Jourdan), koji je zapaženije uloge ostvario u američkim filmovima nego u francuskim. Filmovi: "Slučaj Paradin", "Pismo nepoznate", "Žiži", "Madam Bovari", "Tri novčića u fontani". 1937. - Umro škotski pisac Džejms Metju Beri (James Matthew Barrie), "otac" Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovijetke. Djela: "Petar Pan", "Divni Krajton", "Gospodska ulica".

Vladimir Nazor . Wikipedia.org Vladimir Nazor . Wikipedia.org