Mirsad Tuka: 60. godišnjica rođenja prerano preminulog bh. glumca

Na današnji dan 1965. godine, u Tuzli je rođen Mirsad Tuka, koji je bio jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca.
Karijeru je počeo kao polaznik Dramskog studija Narodnog pozorišta Tuzla. Završio je Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu.
Debitovao je u filmu “Praznik u Sarajevu” i za tu ulogu je nagrađen na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu 1991., kao najbolji glumac-debitant. Od 1996. bio je član ansambla Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Odigrao je mnoge zapažene uloge u pozorišnim predstavama, kao što su “Krokodil Lacoste” Zlatka Topčića, “To” Alije Isakovića, “Poljska konjica” Marka Vešovića i “Hasanaginica” za koje je i nagrađivan.
Igrao je i u mnogim filmovima i TV-serijama, između ostalih, “Nafaka”, “Sve džaba”, “Remake”, “Ostavljeni”, “Warriors”...
Preminuo je 11. jula 2023. u 58. godini života u Sarajevu.
Rođen francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blez Paskal
1623. - Rođen francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blez Paskal (Blaise Pascal), koji je postavio osnove računa vjerovatnoće. Veoma mlad se istakao otkrićima iz geometrije i fizike: u 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruisanje matematičke mašine, koja je obavljala četiri osnovne računske operacije. Prvi je matematički tretirao problem vjerovatnoće u hazardnim igrama i s francuskim matematičarom Pjerom Fermaom (Pierre de Fermat) postavio je osnove računa vjerovatnoće. Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak zraka opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom. Povukavši se u manastir jansenističkog reda Por-Roajal, napisao je protiv jezuita čuvena "Pisma jednom provincijalcu". Djelo "Misli" su fragmenti njegove nedovršene apologije hrišćanstva.
1885. - Srbijanski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, dirigent Narodnog pozorišta, direktor Opere i prvi predsjednik Saveza kompozitora bivše SFR Jugoslavije, rođen je na današnji dan. Muzičko obrazovanje stekao je u Beogradu, Rimu, Beču, Lajpcigu, Moskvi i Parizu. Djela: orkestarska "Simfonijska fantazija", "Rapsodija", "Vranjanska svita", "Poema zore", "Marš slobode", "Skice za klavir", muzička drama "Suton", balet "Ohridska legenda"...
1897. - Umro engleski kapetan Čarls Kaningem Bojkot (Charles Cunningham Boycott), protiv koga je 1880. godine, dok je upravljao jednim engleskim lendlordstvom u Irskoj, primijenjen nenasilni otpor odbijanjem saradnje. Takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu - bojkot.
1906. - Rođen britanski fiziolog i biohemičar Ernst Boris Čejn (Chain), koji je s Aleksandrom Flemingom (Alexander) i Hauardom Volterom Florijem (Howard Walter Florey) 1945. podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. Istraživao je enzime, inzulin i antibiotike.
1908. - U luku Santos uplovio brod "Kasato Maru" sa 168 japanskih porodica, čime je počela imigracija Japanaca u Brazil.
1921. - Rođen francuski filmski i pozorišni glumac Luj Žurdan (Louis Jourdan),
koji je zapaženije uloge ostvario u američkim filmovima nego u francuskim. Filmovi: "Slučaj Paradin", "Pismo nepoznate", "Žiži", "Madam Bovari", "Tri novčića u fontani".
1937. - Umro škotski pisac Džejms Metju Beri (James Matthew Barrie), "otac" Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovijetke. Djela: "Petar Pan", "Divni Krajton", "Gospodska ulica".
Umro Vladimir Nazor, jedan od najboljih hrvatskih i regionalnih pisaca
1949. - Umro Vladimir Nazor, jedan od najboljih hrvatskih i regionalnih pisaca. U pedeset godina plodnog rada Nazor je pisao pjesme, pripovijetke, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, rasprave i prevodio italijanske i njemačke pjesnike. Prvo djelo mu je bilo “Slavenske legende” (1900.). Godine 1904., u Zadru je objavljeno njegovo djelo “Knjiga o hrvatskim kraljevima”, a u to vrijeme počeo je pisati i “Istarske priče”. Nekoliko godina kasnije objavio je “Velog Jožu” (1908.) – djelo po kojem se prepoznaje Nazorova proza.
1993. - Preminuo engleski pisac Vilijam Golding (William), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983., koji je bio preokupiran dramom čovjeka uhvaćenog u klopku zla i iskonskog grijeha. Privukao je mnoge čitaoce romanima prožetim atmosferom zlokobnog i jezivog, iako nije uvijek lako protumačiti simboliku u njegovim djelima, pisanim u rasponu od najgrubljeg realizma do alegorije. Djela: romani "Gospodar muva", "Nasljednici", "Hridine dvojice mrtvih", "Bijeg škorpija", "Slobodan pad", "Toranj katedrale", "Piramida", "Vidljiva tmina", "Obredi plovidbe", eseji "Vrele kapije", "Pokretni cilj".
2009. - Umro Dalibor Brozović, jezički stručnjak, akademik i političar. Rođen je u Sarajevu 28. jula 1927., osnovnu školu pohađao je u Zenici, gimnaziju u Visokom, Sarajevu i Zagrebu. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao. Od 1956. do 1990. bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Također je bio gostujući predavač u SAD (University of Michigan), Njemačkoj (Regensburg) i drugdje.
2014. - Preminuo Mihailo Miša Blam, srbijanski džez muzičar, kontrabasista, kompozitor, džez publicista, aranžer i muzički pedagog. Osnivač je Narodnog orkestra Radio Beograda (smatra se da je donio džez u Beograd), a njegov djed Markus David jedan je od osnivača Radio Beograda. Jedan je od inicijatora Džez odsjeka u Muzičkoj školi “Stanković”, u kojoj je kasnije radio kao profesor. Sestra mu je čuvena glumica Nada Blam.