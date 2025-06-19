Hurtić: Mislim da se imenovanje Vukanovića neće riješiti do izbora, to je nabijanje mišića

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić na FTV-u je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji.

- Naravno da SIPA ima rukovodstvo dokle god nije razriješen funkcije i ovlaštenja su prenesena. SIPA funkcioniše. Svi govore da je sve dogovor i razgovor, ali se sada desila varijanta da nemamo zamjenika, ali je konkurs raspisan i završen. Morat će neko sjesti i razgovarati da se to riješi. Ja sam za kandidata koji je najbolji za tu poziciju. SIPA je važna agencija za državu Bosnu i Hercegovinu i mora imati svoju glavu i taj problem treba da se što prije riješi. Prvi čovjek SIPA-e mora poštovati zakone. Mislim da će se to u dogledno vrijeme morati riješiti. Svako mora poštovati Ustav, ko god ga ne poštuje krši zakon - kazao je.

Govoreći o imenovanju ministra sigurnosni, kaže da se moraju imati uslovi u oba doma da bi neko bio izabran.

- Mislim da se to neće riješiti do izbora, to je nabijanje mišića. Uvijek je tu blokiranje kvoruma. Borjana Krišto tvrdi da je to izbor koalicionog sporazuma. Ona je sa koalicijom koja je tu od početka. Onog momenta kad Borjana Krišto predloži, najmanje mjesec treba proći da bi se imenovao ministar. Niko sem nje ne može predložiti imenovanje prema zakonu. Sve tačke koje su značajne u Domu naroda su na kraju. Smjene, izbori i slično ne dolaze na red. Mora se imati alternativa - rekao je.