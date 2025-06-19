U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte da li će se SAD uključiti u rat

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte o tome da li će se SAD uključiti u rat Irana i Izraela.

Treći američki nosač aviona raspoređen je u blizini Izraela. U isto vrijeme Rusija upozorava SAD da ne pomaže Izraelu. Ministar odbrane SAD Hegset nije htio otkriti da li će SAD napasti Iran.

Čitajte i kako je Vašington oštro optužio NiP za antisemitizam. Ovo je najteži udarac State Departmenta do sada prema BiH.

Otkrivamo detalje jezivog slučaja u Sarajevu, gdje je kćerka nožem usmrtila majku, pa pokušala sebi presuditi i onda pozvala policiju.

Na sportskim stranama čitajte o tome kako je Džeko pred potpisom za Fiorentinu.

Na osmoj i devetoj strani donosimo temu o tome kako jedan ljekar pokriva 3.000 pacijenata.

Iako je stanje u KCUS-u trebao biti prvi prioritet Trojke s obzirom da su dobar dio predizborne kampanje 2022. godine potrošili na to, tri godine kasnije čekamo da se ponovo raspiše konkurs za izbor direktora.

Čitajte i priču kako su se ljudi brzo organizirali i za dva dana sakupili 7.000 KM za Huskiće, kojima je kuća stradala u požaru.

Donosimo i Specijalni prilog: Vodič za male poduzetnike.

Analiziramo i to kako česta bolovanja vode ka nižoj penziji.

Za "Dnevni avaz" o novoj turističkoj sezoni govorio je načelnik Neuma Dragan Jurković.

Na stranicama biznisa čitajte ko je čovjek koji kupuje ArcelorMittal u Zenici i Prijedoru.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

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