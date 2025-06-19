Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNICA FBIH

Bradara: Mjesto direktora FUP-a pripada hrvatskom narodu

Kao prioritete budućeg rada federalnih institucija, Bradara je izdvojila provođenje fiskalnih reformi

Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH. RTV HB

A. O.

19.6.2025

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara gostovala je u Dnevniku RTV Herceg-Bosne, kojom prilikom je izjavila da pozicija direktora Federalne uprave policije pripada hrvatskom narodu, te da je ona upražnjena iako su sada stvoreni uslovi za imenovanje.

Bradara je upozorila i na zabrinjavajuću nacionalnu strukturu u određenim federalnim ministarstvima, ističući kako su Hrvati u Ministarstvu unutrašnjih poslova i svedeni gotovo na razinu statističke pogreške.

Prisutnost zastupnika

Govoreći o radu vlasti u Federaciji, Bradara je istakla da HDZ BiH ne koristi pojam koalicije, već partnerskih odnosa. Ocijenila je da su ti odnosi u Vladi stabilni te da se većina odluka donosi dogovorom, s iznimkom jednog slučaja preglasavanja u proteklom razdoblju. Međutim, naglasila je da u Parlamentu Federacije BiH situacija ovisi o prisutnosti zastupnika i konkretnim tačkama dnevnog reda, što može otežati donošenje odluka.

Politička blokada proglašenja Kiseljaka gradom

Na pitanje o nedavnoj neusvojenoj odluci o proglašenju Kiseljaka gradom, Bradara je pojasnila kako se ranije takva pitanja nisu politizirala te su se donosila konsenzusom, što sada nije bio slučaj.

Podsjetila je da je sličnih problema bilo i s Novim Travnikom te izrazila uvjerenje kako će se postupak za Kiseljak ponoviti i uspješno završiti.

Sastanci s partnerima

Komentirajući sastanak HDZ-a BiH i Trojke u Konjicu, istaknula je kako je riječ o redovnim susretima na kojima se otvaraju brojne teme i traže zajednički stavovi. Smatra kako takvi susreti pridonose stabilnosti vlasti u Federaciji.

Predsjednica Federacije navela je i da se jučer u Kiseljaku održala koordinacija s ministrima na kantonalnom nivou, s ciljem boljeg usklađivanja aktivnosti kantona i Federacije, naročito u donošenju zakona iz podijeljene nadležnosti.

Reforme i izazovi u narednom razdoblju

Kao prioritete budućeg rada federalnih institucija, Bradara je izdvojila provođenje fiskalnih reformi, smanjenje parafiskalnih nameta i osiguranje redovnih isplata socijalnih davanja.

Upozorila je i na ogroman finansijski potencijal koji stoji blokiran zbog odluka visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, navodeći da su u pitanju projekti vrijedni oko 30 milijardi konvertibilnih maraka.

# FUP
# LIDIJA BRADARA
# DIREKTOR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.