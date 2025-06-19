Bradara: Mjesto direktora FUP-a pripada hrvatskom narodu

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara gostovala je u Dnevniku RTV Herceg-Bosne, kojom prilikom je izjavila da pozicija direktora Federalne uprave policije pripada hrvatskom narodu, te da je ona upražnjena iako su sada stvoreni uslovi za imenovanje.

Bradara je upozorila i na zabrinjavajuću nacionalnu strukturu u određenim federalnim ministarstvima, ističući kako su Hrvati u Ministarstvu unutrašnjih poslova i svedeni gotovo na razinu statističke pogreške.

Prisutnost zastupnika

Govoreći o radu vlasti u Federaciji, Bradara je istakla da HDZ BiH ne koristi pojam koalicije, već partnerskih odnosa. Ocijenila je da su ti odnosi u Vladi stabilni te da se većina odluka donosi dogovorom, s iznimkom jednog slučaja preglasavanja u proteklom razdoblju. Međutim, naglasila je da u Parlamentu Federacije BiH situacija ovisi o prisutnosti zastupnika i konkretnim tačkama dnevnog reda, što može otežati donošenje odluka.

Politička blokada proglašenja Kiseljaka gradom

Na pitanje o nedavnoj neusvojenoj odluci o proglašenju Kiseljaka gradom, Bradara je pojasnila kako se ranije takva pitanja nisu politizirala te su se donosila konsenzusom, što sada nije bio slučaj.

Podsjetila je da je sličnih problema bilo i s Novim Travnikom te izrazila uvjerenje kako će se postupak za Kiseljak ponoviti i uspješno završiti.

Sastanci s partnerima

Komentirajući sastanak HDZ-a BiH i Trojke u Konjicu, istaknula je kako je riječ o redovnim susretima na kojima se otvaraju brojne teme i traže zajednički stavovi. Smatra kako takvi susreti pridonose stabilnosti vlasti u Federaciji.

Predsjednica Federacije navela je i da se jučer u Kiseljaku održala koordinacija s ministrima na kantonalnom nivou, s ciljem boljeg usklađivanja aktivnosti kantona i Federacije, naročito u donošenju zakona iz podijeljene nadležnosti.

Reforme i izazovi u narednom razdoblju

Kao prioritete budućeg rada federalnih institucija, Bradara je izdvojila provođenje fiskalnih reformi, smanjenje parafiskalnih nameta i osiguranje redovnih isplata socijalnih davanja.

Upozorila je i na ogroman finansijski potencijal koji stoji blokiran zbog odluka visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, navodeći da su u pitanju projekti vrijedni oko 30 milijardi konvertibilnih maraka.