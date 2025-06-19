Katolici obilježavaju Tijelovo – svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove

Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo ili Brašančevo, jedan je od najznačajnijih blagdana Katoličke crkve, a obilježava se deveti četvrtak nakon Uskrsa, odnosno četvrtak nakon svetkovine Presvetog Trojstva.

Blagdan slavi stvarnu prisutnost Isusa Krista u sakramentu Euharistije, odnosno u posvećenim prilikama hostije i vina koje, prema katoličkom vjerovanju, postaju Kristovo tijelo i krv.

Iako se otajstvo Euharistije svakodnevno slavi u svakoj misi, Tijelovo se posebno obilježava svečanim misnim slavljima i procesijama koje vjernike pozivaju da svoju vjeru svjedoče i izvan crkvenih prostora.

Tijelovo je uvedeno u 13. stoljeću na poticaj redovnice Julijane iz Liègea, a 1264. godine papa Urban IV. proglasio ga je blagdanom za cijelu Crkvu. Danas je jedan od važnijih liturgijskih dana, osobito u zemljama s izraženom katoličkom tradicijom poput Hrvatske, Poljske, Italije i Španjolske.

U dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i u Hrvatskoj, Tijelovo je državni praznik i neradni dan, a obilježava se svečanom misom i euharistijskom procesijom.

U Mostaru će se blagdan obilježiti večernjom misom u 18 sati u katedrali Marije Majke Crkve, nakon koje će se održati svečana procesija ulicama grada. Vjernici iz svih župa pozvani su da sudjeluju, a u ostalim mostarskim župama danas nema večernjih misa.

Tijelovo vjernike podsjeća na temeljnu istinu katoličke vjere – prisutnost Krista u Euharistiji, te poziva na zajedništvo, zahvalnost i javno svjedočenje vjere.