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DVODNEVNA SJEDNICA

VSTV BiH imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija, među njima i dvoje sudija u RS

VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti...

VSTV BiH. VSTV BiH

N. Aj.

19.6.2025

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom dvodnevne sjednice donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Kako su saopštili iz VSTV-a BiH , na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

- Skoko Srđan, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;

- Čano Sejfović Belma, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;

- Hadžiomeragić Dženana, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;

- Koroušić Josipa, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Širokom Brijegu;

- Abdić Adis, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Bihaću;

- Rebihić-Topoljak Aldina, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Novom Travniku.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

- Tomić - Ignjatić Ana, na poziciju sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci;

- Hajdarević Amela, na poziciju sudije Okružnog suda u Doboju.

- Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda - navodi se u saopštenju.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

# VSTV BIH
# SJEDNICA
# SUDIJE
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