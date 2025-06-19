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PARLAMENT BIH

Krišto se nije odazvala na saslušanje o Viaductu: Nemam šta reći ni dodati

Ona je članovima komisija uputila dopis

Borjana Krišto. Fena

Dž. R.

19.6.2025

Danas se u Parlamentu BiH održava saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije i Komisijom za finansije i budžet zbog afere Viaduct.

Pozivu se odazvao glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić, a poziv je dobila i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, no ona neće doći.

Ona je članovima komisija uputila dopis, u kojem je navela razloge za tu odluku.

Krišto je navela da je spriječena doći, a članovima je pobrojala sve činjenice odnosno poteze koje je pravilo Vijeće ministara u smislu rješavanja ovog slučaja.

- Imajući u vidu naprijed pobrojanu kronologiju činjenica, kao predsjedateljica Vijeća ministara BiH u okviru svojih nadležnosti ne bih imala što drugo reći niti dodati da sam i u mogućnosti nazočiti javnom saslušanju u terminu koji ste naveli u svom pozivu - istakla je Krišto na kraju svog dopisa.

# DOPIS
# BORJANA KRIŠTO
# VIADUCT
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