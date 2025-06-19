Krišto se nije odazvala na saslušanje o Viaductu: Nemam šta reći ni dodati

Danas se u Parlamentu BiH održava saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije i Komisijom za finansije i budžet zbog afere Viaduct.

Pozivu se odazvao glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić, a poziv je dobila i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, no ona neće doći.

Ona je članovima komisija uputila dopis, u kojem je navela razloge za tu odluku.

Krišto je navela da je spriječena doći, a članovima je pobrojala sve činjenice odnosno poteze koje je pravilo Vijeće ministara u smislu rješavanja ovog slučaja.

- Imajući u vidu naprijed pobrojanu kronologiju činjenica, kao predsjedateljica Vijeća ministara BiH u okviru svojih nadležnosti ne bih imala što drugo reći niti dodati da sam i u mogućnosti nazočiti javnom saslušanju u terminu koji ste naveli u svom pozivu - istakla je Krišto na kraju svog dopisa.