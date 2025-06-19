Video / Droga, alkohol ili performans: Bos muškarac s cigaretom u ruci puzao ispred Vječne vatre

Ispred Vječne vatre brojne Sarajlije i turisti su svjedočili nesvakidašnjim prizorima.

Bos muškarac s cigaretom u ruci je puzao ispred Vječne vatre.

Nije poznato da li je muškarac bio pijan, pod dejstvom opojnih droga ili riječ o nekom performansu.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videosnimku koji su poslali naši čitatelji.

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