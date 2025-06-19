Kajganić na saslušanju u Parlamentu: Formiran je predmet zbog "Viaducta", prijavljeni članovi Vijeća ministara i Predsjedništva

Javno saslušanje pred članovima Komisije za borbu protiv korupcije i Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH u vezi sa aferom Viaduct nastavljeno je danas. Na saslušanju su se pojavio i glavni državni tužitelj Milanko Kajganić.

Kajganić je izjavio da eventualne zloupotrebe o kojima bi se moglo govoriti prilikom uspostavljanja, potpisivanja, izvršenja i raskida koncesionog ugovora su u isključivoj nadležnosti Republičkog javnog tužilaštva RS, jer je koncesija uspostavljena od institucija RS i službenih lica iz institucija RS.

Određene zloupotrebe

- U tom dijelu, s obzirom da sam u komunikaciji s kolegama iz RS, znam za informaciju da je Posebno odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva RS krajem 2024. godine donijelo naredbu o nesprovođenju istrage po prijavama koje im je podnijelo Ministarstvo pravde RS. Drugi dio, gdje bi se eventualno moglo raditi o određenim zloupotrebama, se odnosi da je visina tužbenog zahtjeva u ovoj arbitraži ovolika i da li je ta visina arbitražnog zahtjeva eventualno posljedica krivičnih djela u smislu eventualnih ispostavljanja fiktivnih iznosa ulaganja ili zloupotreba prilikom fakturisanja određenih aktivnosti i usluga koncesionog odnosa. Za taj dio postoji predmet u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci, na osnovu izvještaja koji je MUP RS podnio protiv tri lica. U komunikaciji sam s glavnim tužiocem i dobio am tu informaciju, a informacije o stanju tog predmeta treba zatražiti od Okružnog tužilaštva – kazao je Kajganić.

Kada je riječ o nadležnostima Tužilaštva BiH, s obzirom da je arbitražna presuda, po zahtjevu zakonkih zastupnika, priznata u BiH kao domaća presuda od strane Kantonalnog suda u Sarajevu i potvrđena od Vrhovnog suda FBIH, pa imamo presudu Arbitražnog suda koja je izjednačena sa sudskim presudama u BIH.

Prikupljanje informacija

- S obzirom da neizvršavanje presude predstavlja krivično djelo u Tužilaštvu BiH je formiran predmet po prijavi zakonskih zastupnika tužilaca Viaduct zbog neizvršenja navedene presude i prijavljeni su članovi Vijeća ministara i članovi Predsjedništva BIH. Tužilac iz Odsjeka za korupciju radi na tom predmetu i u tom dijelu su dostavljane i informacije od strane, znam za delegata Zlatka Miletića, koji je dostavljao prijave za eventualne zloupotrebe u čitavom procesu koji je prethodio arbitražnim odlukama. U tom predmetu se provjeravaju i ovi navodi koje je gospodin Miletić dostavio, ali i ti navodi su nadležnost tužilaštava u RS. Tužilaštvo BiH je nadležno za zloupotrebe koje počine službenici u institucijama BiH, ali radimo zajedno s kolegama iz Republičkog javnog tužilaštva, odnosno Okružnog tužilaštva u Banja Luci i podijelili smo s njima te informacije koje bi oni trebalo da provjere u okviru svojih predmeta. Mi smo do sada putem SIPA-e saslušali pojedine pravobranioce i druga lica vezano za ovaj komplet arbitražni postupak. Između ostalog uzeli smo izjave na zapisnik i od gospodina Mlađena Mandića. Tužioci će nastaviti prikupljati informacije – naglasio je Kajganić.

On podsjeća da se u konkretnom slučaju radi o obligacionom odnosu, u kojima su interesi BiH i RS zaštićeni djelovanjem pravobranilaštava, te da svi organi, kad utvrde da postoji osnov sumnje za počinjenje krivičnog djela od strane bilo kojeg organa ili osobe, dužni su da te osnove sumnje prijave Tužilaštvu BiH, a da do sada nije bilo krivičnih prijava u ovom procesu.