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Do kraja mjeseca novi konkurs: Izbor direktora KCUS-a nerješiva enigma za Trojku

Veliki dio podrške strankama Trojke je došao, upravo, na sasvim opravdanim kritikama stanja u KCUS-u

KCUS. Facebook

Piše: Sedin Spahic

19.6.2025

Trakavica s izborom direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće zdravstvene ustanove u BiH, još nije okončana, iako su od Općih izbora u Bosni i Hercegovini prošla 32 mjeseca.

Veliki dio podrške strankama Trojke je došao, upravo, na kritikama stanja u KCUS-u, koje su bile sasvim opravdane, jer su brojni ugledni ljekari napustili tu zdravstvenu ustanovu.

„Nema papir“

I umjesto da zdravstvo bude prioritet nove vlasti, ono se uopće ne nalazi na listi bilo kakvih prioriteta, a to je nedavno u „Avazovom intervjuu“ priznao i član Privremenog upravnog odbora Dragan Stevanović (SDP).

Sama smjena prošlog rukovodstva je trajala duže nego se to očekivalo, a i sve nakon toga se pretvorilo u farsu. Prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića je PUO imenovao za generalnog direktora još pred sami kraj 2023. godine, no to imenovanje nikada nije htio da potvrdi ministar zdravstva FBiH Nediljko Rimac (HDZ 1990).

Pravdalo se to na način da Gavrankapetanović nema validan dokument o stečenom znanju iz menadžmenta i natezanje je trajalo duže od godinu, da bi na kraju, pod istim uslovima Gavrankapetanović u aprilu ove godine bio ponovo izabran za direktora Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

Tada je, prema političkom dogovoru, odlučeno da novi direktor KCUS-a bude Alen Pilav, koji je ranije obnašao funkciju vršioca dužnosti direktora, no realizacije toga još nema.

Pilav: Politički dogovor. Avaz

Uskoro sjednica

Kontaktirali smo člana PUO KCUS-a Dragana Stevanovića i pitali u kojoj je fazi izbor direktora.

- Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora donijeli smo odluku da se pripremi konkurs za generalnog direktora. S obzirom na to da se sjednice održavaju krajem mjeseca, očekujem da će se održati u narednih nekoliko dana. Na toj sjednici bi se trebao raspisati konkurs, jer smo se tako dogovorili – rekao je kratko Stevanović za „Avaz“.

Nakon što se raspiše novi konkurs za izbor direktora, izvjesno je da će procedura potrajati još nekoliko mjeseci

Stevanović: U narednim danima. Facebook

# KCUS
# KONKURS
# IZBOR
# DIREKTOR
# TROJKA
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