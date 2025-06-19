Požar progutao kuću vulkanizera u Pašalićima: Komšije i prijatelji za dva dana sakupili 7.000 KM pomoći Huskićima

Nema čovjeka u naseljima oko Gračanice da bar jednom nije bio u vulkanizerskoj radnji Hasana Huskića Hase u Pašalićima, dva kilometra sjeverno od Gračanice.

Za svakoga je simpatični Haso imao lijepu riječ, dobru uslugu, ali se u njegovoj radnji uvijek mogla zametnuti priča, eglena, a posao se opet na vrijeme stigne. Jedan je od najaktivnijih članova Moto kluba „Lutalice“.

Nesebična pomoć

I taman kada se proteklog petka, 13. juna, na Visu pripremala 17. motorijada, kojoj se Haso radovao da pomogne kao i uvijek, oko 15.30 sati buknuo je požar na njegovoj i kući njegovih roditelja.

Nekoliko vatragosaca PVJ Gračanica s vatrogasnim vozilima, uz nesebičnu pomoć komšija borili su se s vatrenom stihijom. Voda iz vozila nije moglo doći do tavana, jer je kuća bila pokrivena limenim crijepom, što je otežavalo gašenje, ali odustajanja nije bilo. Na kraju, požar je lokalizovan uz veliku štetu, a Haso je tugovao.

Izgorjelo je sve što je Haso imao, ali su ga tješili i hrabrili vjerni drugari, komšije, vatrogasci. Rekli su, važno je da niko nije stradao, kuća će se sagraditi.

Akcija mještana

Edin i Jusuf Šehić, Hasan Hrvić i Mirnes Kahvedžić, odmah su putem FB poveli akciju „Kuća za našeg Hasu“ i za dva dana prikupljeno je 7.100 maraka.

- Dobro se dobrim vraća. A naš Haso je iznad svega dobar čovjek, drug, majstor. Osoba je to koga ljudi vole, a i on nikoga ne mrzi. Ne zna i neće. I zato je akcija dala rezultate, pomoći će biti još. Iskreni prijatelji dobrog druga neće ostaviti ni u zlu, ni u dobru. Podatak da je u nedjelju desetak ljudi očistilo veliko požarište i u ponedjeljak krenulo zidanje prezide, govori sve - kaže jedan od inicijatora humanitarne akcije Edin Šehić za „Avaz“.

Nevolju koja je snašla mještanina Pašalića i ljudsku solidarnosti poslije nikada neće zaboraviti i ističu da su svima zahvalni od srca