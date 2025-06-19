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ZAMJENIK MINISTRA

Brkić otkrio: Predstavnici EPP-a u Sarajevu s predstavnicima SDA, HDZ-a BiH, HDZ 1990, PDP-a i SDS-a

Došli su da vide kako stranke članice evropskih pučana mogu pomoći da se ova situacija u BiH pomakne

Sastanak predstavnika EPP-a s Čovićem. Platforma X

S. S.

19.6.2025

Jučer i danas u posjeti BiH su zvaničnici Evropske narodne stranke, najveće političke grupacije unutar Evropskog parlamenta.

Iz njihovih redova je i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Otkrio je ovo u emisiji “Jutro za sve“ na BHT-u, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH i međunarodni sekretar HDZ-a BiH Josip Brkić.

- Došli su da vide kako stranke članice evropskih pučana mogu pomoći da se ova situacija u BiH pomakne - kazao je Brkić.

Sastanci će, navodno biti održani sa predstavnicima SDA, HDZ-a BiH, PDP-a, HDZ-a 1990 i u jednoj posebnoj ulozi sa predstavnicima SDS-a.

- Sjedimo i razgovaramo, da vidimo kako se može izaći iz ove političke krize - rekao je Brkić.

# JOSIP BRKIĆ
# EPP
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