Video / U Mostaru gotovo cijeli dan prometni čepovi na M-17

U Mostaru su danas, na magistralnoj cesti M-17, na sjevernom ulazu u grad, ali i u južnom dijelu zabilježene kilometarske kolone vozila.
Dok se u jednom trenutku, u prijepodnevnim satima zbog manjeg udesa na izlazu iz Mostara stvorio ogroman prometni čep, dotle cijelu situaciju usložnjava semafor na sjevernom ulazu u grad.
Podsjetimo, sjeverni ulaz u Mostar je označen kao crna tačka na M-17, gdje su se događale brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim posljedicama. Prije nešto više od godinu na tom dijelu je postavljen semafor kao privremeno rješenje.
Međutim, umjesto poboljšanja situacije, gotovo svakog vikenda se stvaraju ogromne gužve na cesti, a čekanja znaju premašiti i pola sata.
Također, na tom dijelu su osim stambenih objekata, izgrađeni i poslovni te tržni centri te se radi o jednom od najfrekventnijih dijelova.
Slična je situacija i u južnom dijelu grada, gdje je uz M-17 cijeli niz poslovnih i trgovačkih objekata, a gužve su posebno izražene u ovom periodu, praktično, na samom početku turističke sezone, i to ponajviše zbog krajnje loše izvedenog kružnog toka na Bišću Polju.
Prije desetak dana iz Gradske uprave Mostara je obznanjeno da su se čelnici Grada sastali s predstavnicima JP „Ceste Federacije BiH“. Iako su se, kako je navedeno, akteri sastanka dotaknuli i raskrsnice na sjevernom ulazu u Mostar, ipak, nikakvi detalji u vezi toga nisu obznanjeni.
- Potvrđena je važnost saradnje lokalne zajednice i JP Ceste Federacije BiH kako bi zajedničkim naporima završili projekt Južne obilaznice, te krenuli s realizacijom projekta raskrsnice na sjevernom ulazu u Mostar kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih učesnika u saobraćaju - rečeno je, između ostalog, nakon tog sastanka.
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