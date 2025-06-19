Video / U Mostaru gotovo cijeli dan prometni čepovi na M-17

U Mostaru su danas, na magistralnoj cesti M-17, na sjevernom ulazu u grad, ali i u južnom dijelu zabilježene kilometarske kolone vozila. Dok se u jednom trenutku, u prijepodnevnim satima zbog manjeg udesa na izlazu iz Mostara stvorio ogroman prometni čep, dotle cijelu situaciju usložnjava semafor na sjevernom ulazu u grad.



Podsjetimo, sjeverni ulaz u Mostar je označen kao crna tačka na M-17, gdje su se događale brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim posljedicama. Prije nešto više od godinu na tom dijelu je postavljen semafor kao privremeno rješenje. Međutim, umjesto poboljšanja situacije, gotovo svakog vikenda se stvaraju ogromne gužve na cesti, a čekanja znaju premašiti i pola sata. Također, na tom dijelu su osim stambenih objekata, izgrađeni i poslovni te tržni centri te se radi o jednom od najfrekventnijih dijelova.