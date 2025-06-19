Okupljanjem ispred zloglasne sportske dvorane Partizan, mirnom šetnjom ulicama i zaustavljanjem na gradskom trgu u centru grada, te bacanjem ruža u rijeku Ćehotinu u Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Sala Partizan, pred kojom je i ove godine organiziran programa sjećanja, bila je upravo jedno od mjesta zatočenja i nasilja nad ženama i djevojčicama u Foči tokom rata u BiH, čija je žrtva bila i djevojčica od 12 godina.

- Danas smo ovdje zbog njih. Jer silovanje nije pogreška, nije nesretan slučaj. Nije stvar sramote. Silovanje je zločin, ratni, mirnodopski, sistemski i najčešće nekažnjen. Vi koji ste danas ovdje dokaz ste da ima nade. Da ima nade za nas. Da ima nade za bolju budućnost. Dokaz ste za svaku ženu koja više ne može govoriti. Za svaku djevojčicu kojoj nije data prilika da odraste. Za svaku preživjelu, koja još uvijek traži pravdu i priznanje – kazala je Midheta Kaloper, predsjednica Udruženja žrtava rata ”Foča 92 – 95”.

Poručila je da je vrijeme ignoriranja prošlo, te da se institucije trebaju pogledati u ogledalo i odgovorti.

- Gdje ste bili kada su žene vrištale? Gdje ste sada kada traže priznanje i pravdu? Tražimo i zahtjevamo javno priznanje istine o seksualnom nasilju u ratu. Obrazovne programe koje će učiti mlade o pravima, pristanku i empatiji. Pravosudni sistem koji nas neće traumatizirati već štititi. Spomenike, muzeje i memorijale. Ne kao simbol prošlosti, već kao simbol opomene sadašnjosti – istakla je Kaloper.

Prema nezvaničnim podacima, tokom rata je silovano između 20.000 i 50.000 žena, djevojčica. Haški tribunal je utvrdio da je na području Foče bilo najmanje 20 zatočeničkih mjesta u kojima su žene seksualno i fizički zlostavljane. Obilježavanju u Foči prisustvovali su i predstavnici federalnih i državnih institucija