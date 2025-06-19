Vedad Vranj za "Avaz": Apelujem na vozače motocikla da voze što sporije, zaštitna oprema je obavezna!

Osam motociklista poginulo je ove godine na cestama u BiH, a koliko je važno sačuvati svoj i tuđi život, te poštovati saobraćajne propise govorili smo sa Vedadom Vranjem, koji je vozač motocikla više od 20 godina. Apelovao je na vozače da što sporije voze. - Kada voziš 60, 80 do 100 na sat, imaš vremena zakočiti, to je opet udar. Sa 50 kilometara na sat imaš šanse da preživiš, ali kad ti voziš brzinom 100 ili 200 na sat i onda pri tom padu ti, po mom mišljenju, ne znam, da li imaš šanse da preživiš. Uglavnom, ja apelujem što sporije da se vozi. Ja razumijem kolege koji imaju tu strast prema brzini, ali ja svim svojim drugovima kažem koji pate od toga, koji vole krivine, da brzo voze, da odu na stazu. Brzina ubija. Apelujem na sve učesnike da smanje brzinu – kazao je za portal „Avaza“ Vranj.

Dodao je da oni koji vole ekstremnu vožnju, imaju za to stazu, kao naprimjer Zalužane, Grobnik, te tamo odmore tokom vikenda, pa se vrate u grad i prilagode vožnju uslovima i ograničenju na putu, odnosno što sporije da voze. Vranj ističe da uticaj imaju i vozači automobila koji često ne obraćaju pažnju na motocikliste. Smrtni ishod - Par mojih drugova je palo i poginulo na isti način, gdje ljudi ne gledaju uopšte na retrovizore, samo skrenu iz čista mira, da li je dozvoljeno, da li je nedozvoljeno. U većini slučajeva gdje je nedozvoljeno, gdje je dupla saobraćajna traka, gdje je puna traka, gdje je zabranjeno skretanje, oni skreću ne pogledavši u retrovizor i u tom momentu motociklista pretiče taj automobil i udari. Apelujem na sve vozače, automobila, kamiona, bar u periodu od marta do novembra, da posebno obrate pažnju na retrovizore, da posebno obrate pažnju na nas, motocikliste – istakao je Vranj za "Avaz". Naglasio je da je veoma važno nositi opremu, tačnije kacigu, ukoliko ste motociklist. - Kako kažu, kaciga glavu čuva i guma glavu čuva. Treba obavezno, motocikl voziti bez opreme, to je ludost. Imao sam i ja padova, zato i kažem, ja sporo vozim, ali sam opet imao padove. Moj prijatelj je neki dan poginuo, vozio je 50-60 na sat i čovjek mu je skrenuo iz čista mira, nije pogledao na retrovizor i on je udario u njega i nažalost izgubio je bitku za život. Drugi drug, isto prije par dana, isto mu je čovjek preko duple pune je skrenuo i moj drug je udario u njega i izgubio je život – kaže nam Vranj.

Istakao je da u slučajevima gdje nesavjesni vozači skrenu gdje je nedozvoljeno, gdje se niko ne nada, to se ne može izbjeći, ma koliko godina da se vozi motor. - Zato apelujem na vozača automobila da obrate pažnju na retrovizor, da ne skreću bez gledanja u retrovizor. Kada je riječ o učenju vožnje motora, sigurno nema ni tu pravila. Zato po meni je pravilo da se što sporije vozi, pogotovo u naseljenim mjestima, pogotovo u mjestima gdje ima dosta skretanja, što sporije i u slučaju kad ta nesavjesni vozač automobila izađe iz neke sporedne ulice ili on skreće na duploj punoj liniji, opet kad sporije voziš imaš vremena da odreaguješ, pa iako udariš, udarit ćeš sa 30-40 na sat, nećeš udariti sa 100 na sat. Moje iskustvo u ovih 20 godina je da brzinu treba smanjiti, brzinu korigovati što je više moguće – kazao nam je. Vožnja bez vozačke dozvole Dodao je da je zakon pooštrio mjere posljednjih nekoliko godina, te i to da su pojačane kontrole na ulicama.

Vranj: Brzina ubija . Ustupljena fotografija Vranj: Brzina ubija . Ustupljena fotografija