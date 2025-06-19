Otvoreno pismo "Mostarskog kruga" Šmitu: Vladavina prava ne smije stati pred zgradom HNK

Otvoreno pismo Visokom predstavniku: Vladavina prava ne smije stati pred zgradom HNK

Građanska inicijativa "Mostarski krug" obratila se visokom predstavniku Kristijanu Šmitu povom izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, a koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Njihovu reakciju prenosimo u nastavku.

Kršenje zakona

- Zahvaljujemo Vam što ste u svom izvještaju pred Ujedinjenim nacijama spomenuli ovaj slučaj i izrazili spremnost da Ured Visokog predstavnika prati njegov razvoj. Međutim, s dužnim poštovanjem, dužni smo Vas obavijestiti da se, uprkos zahtjevima probosanskih političkih stranaka, građana i kantonalne inspekcije – situacija nije promijenila. Gradonačelnik Mostara i dalje uporno odbija da projektnu dokumentaciju stavi na uvid gradskom vijeću, nadležnim inspekcijama i javnosti. Ovakvo ponašanje predstavlja direktno kršenje zakona, uz potpuno ignorisanje demokratskih procedura i institucija.

Ovo je slučaj bez presedana u Bosni i Hercegovini. Radi se o višemilionskoj investiciji – više od deset miliona konvertibilnih maraka – koja se realizuje bez ikakve zakonske kontrole, bez važećih građevinskih dozvola i bez transparentnog finansiranja. U cijeli proces uključene su institucije Republike Hrvatske i Vlade Federacije BiH, koje su učestvovale u finansiranju ovog projekta mimo zakonski propisanih procedura. S obzirom na težinu ovih saznanja, obavještavamo Vas da ćemo o ovom slučaju obavijestiti sve relevantne međunarodne institucije i uputiti zvanične krivične prijave protiv odgovornih lica.

Institucionalni odgovor

Pozivamo Vas da, u skladu sa svojom dužnošću Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, zahtijevate formiranje nezavisne komisije koja će, uz učešće kantonalne i gradske inspekcije, izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju vezanu za izgradnju HNK Mostar.

Samo takav institucionalni odgovor može vratiti povjerenje građana u vladavinu prava i spriječiti dalje urušavanje pravnog poretka u Mostaru. Svako dalje odugovlačenje i ignorisanje zakonskih obaveza predstavlja saučesništvo u prikrivanju institucionalnog kriminala koji se, nažalost, pokušava legitimisati pozivanjem na tzv. nacionalne interese - navodi se u reakciji.