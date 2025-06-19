Sjednica MRV u BIH: Protest zbog otkazivanja Konferencije evropskih rabina, poziv političarima da se ne miješaju u vjerska pitanja

Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, uprkos činjenici da nije bilo uključeno u organizaciju Konferencije evropskih rabina, zabrinuto je zbog posljedica otkazivanja ove konferencije i tužni smo zbog toga, jedan je od zaključaka Međureligijskog vijeća BiH koje je danas održalo vanrednu sjednicu. Članovi MRV u saopćenju navode da svjedočimo neprimjerenim medijskim napadima na ovu vjersku konferenciju koja se stavlja u neprimjeren kontekst sukoba na Bliskom Istoku.

- Budući da se radi o vjerskoj konferenciji koja se trebala baviti isključivo vjerskim pitanjima, Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, spremno je, ako to bude potrebno, ponuditi domaćinstvo za održavanje ove konferencije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini izražava svoj protest zbog otkazivanja Konferencije evropskih rabina u Sarajevu i poziva sve strukture društva da svim crkvama i vjerskim zajednicama osiguraju zagarantirana prava na slobodu vjere, ne dovodeći vjerski život i aktivnosti jevrejskih vjernika i svih drugih vjernika u kontekst bilo kakvih političkih događanja u zemlji i inozemstvu. Radi naše budućnosti potrebna je međureligijska suradnja i poštivanje slobode vjere i prava Crkava i vjerskih zajednica i pozivamo političare da se ne miješaju u vjerska pitanja – navodi se u saopćenju MRV u BIH.

Članovi skupštine MRV BIH muftija sarajevski Nedžad ef. Grabus, mitropolit dabrobosanski Hrizostom, vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić i predsjednik Jevrejske zajednice u BIH Jakob Finci, s članovima Izvršnog odbora MRV u BIH Muhamedom Jusićem i Nemanjom Đureinovićom nakon sjednice prošetali su gradom.

- Pokazali smo pravu sliku Sarajeva i BiH. Ovo je grad otvoren za sve. Svi pokušaji da se ovaj grad i Bosna i Hercegovina pokažu drugačijim neće uspjeti i najvažnije je da oko toga postoji jedinstvo svih nas koji ovdje živimo. Uvijek je problem kad se vjera politizira, pa bilo za domaću ili međunarodnu upotrebu. To smo vidjeli i u ovoj krizi – kazao je Jusić za “Avaz”.