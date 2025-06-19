Premijer Tuzlanskog kantona ugostio Komandanta NATO štaba u BiH

Nakon što je u maju ove godine preuzeo dužnost Komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini, američki brigadni general Metju Valas (Matthew A. Valas), boravio je danas u posjeti Tuzlanskom kantonu. Ovom prilikom je istaknuta snažna podrška NATO-a Oružanim snagama BiH i lokalnim zajednicama, te posvećenost očuvanju mira.

U okviru posjete, general Valas je zajedno sa premijerom Kantona Irfanom Halilagićem i gradonačelnikom Grada Tuzla Zijadom Lugavićem posjetio mjesto stradanja tuzlanske mladosti u maju 1995.godine, te na spomen obilježju položio cvijeće i odao počast nevino stradalim građanima Tuzle.

Duži period

Tokom sastanka sa premijerom Halilagićem razgovarano je o situaciji u Tuzlanskom kantonu, sa posebnim akcentom na saradnju civilnih i vojnih vlasti, odnosno Vlade TK sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

- Danas smo ukazali na činjenicu da nakon nekog dužeg perioda Tuzlanski kanton ima vlast i vladu koja ima i nosi epitete Vlade kontinuiteta i da smo u takvim političkim okolnostima bili u prilici da započnemo značajne reforme i projekte koje danas realizujemo. Naravno, govorili smo prije svega o aspektu saradnje civilnih vlasti koji mi predstavljamo na području Tuzlanskog kantona i Oružanih snaga i samog NATO-a.

Izrazili smo našu nedvosimslenu spremnost da budemo podrška svim projektima Oružanih snaga i NATO štaba ovdje na području Tuzlanskog kantona gdje je naša oblast i gdje su naše nadležnosti“, kazao je danas premijer Halilagić, iskoristivši priliku da se još jednom zahvali Oružanim snagama BiH na konstantnoj podršci posebno kada su u pitanju pomoć i spašavanje u situacijama prirodnih nepogoda.

Premijer Halilagić ovu posjetu je ocijenio kao važan korak ka jačanju međusobnog povjerenja i saradnje.

Današnju posjetu Tuzlanskom kantonu komandant Valas započeo je posjetom komandi 5. pješadijske brigade OSBiH, gdje je razgovarano o prioritetima i planovima na koji način može NATO i dalje podržati Oružane snage. Kako sigurnost i prosperitet idu „ruku, u podruku“, uslijedila je i posjeta Vladi Tuzlanskog kantona.

Veliki napredak

- Cijenimo ono o čemu smo razgovarali, a to je pruženje vojne pomoći civilnim organima vlasti i obrnuto jer i ono što mi zapravo radimo sa Oružanim snagama, pomažemo im da one budu spremne pružiti pomoć u slučaju da civilni organi vlasti to zatraže. Partnerstvo civilne i vojne strane je važno za njihovu javnu sliku, da ljudi mogu imati povjerenje u njih. Dakle, kada govorimo o sigurnosti i razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, razvoju na kojem mi radimo, isto je tako važno imati na umu koji su prioriteti kantona, koji su prioriteti stanovništva ovdje, a da bismo bili dobri partneri, mi moramo pratiti te prioritete i zapravo sigurnošću doprinijeti ostvarenu prioriteta - kazao je brigadni general Valas.

Također, on je istaknuo da je već ranije služio u okviru SFOR-a u Bosni i Hercegovini prije 25 godina. Sa ove vremenske distance ističe da se vidi veliki napredak u Bosni i Hercegovini.

- Ono što se dešava često jeste da je fokus na dnevnim izazovima, da se izgubi zapravo fokus na dugoročna i strateška pitanja i interese, to je ono čime se NATO bavi - zaključio je Valas.

Osim generala Valasa i premijera Halilagića, današnjem susretu prisustvovali su i predstavnici 5. Pješadijske brigade OSBiH, brigadni general Fahir Žilić i kapetan Muamer Zrnanović.