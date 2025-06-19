BiH privremeno zatvara ambasade u Iranu i Izraelu: Naređena evakuacija osoblja

Predsjedništvo BiH na današnjoj vanrednoj sjednici donijelo je odluku o privremenom zatvaranju ambasada u Iranu i Izraelu, potvrđeno je za "Avaz".

Ovakva odluka donesena je nakon eskalacije sukoba između ove dvije države.

Političko diplomatsko predstavljanje u ovim državama u narednom periodu će se obavljati iz sjedišta MVP-a BiH u Sarajevu.

Konzularne poslove za ove dvije zemlje preuzimaju konzularna predstavništva BiH u Turskoj (Ankara i Istanbul), Jordanu i Egiptu.

Naređena je i hitna evakuacija osoblja iz ambasada u ove dvije zemlje.