BiH privremeno zatvara ambasade u Iranu i Izraelu: Naređena evakuacija osoblja

Predsjedništvo BiH na današnjoj vanrednoj sjednici donijelo je odluku o privremenom zatvaranju ambasada u Iranu i Izraelu, potvrđeno je za "Avaz".
Ovakva odluka donesena je nakon eskalacije sukoba između ove dvije države.
Političko diplomatsko predstavljanje u ovim državama u narednom periodu će se obavljati iz sjedišta MVP-a BiH u Sarajevu.
Konzularne poslove za ove dvije zemlje preuzimaju konzularna predstavništva BiH u Turskoj (Ankara i Istanbul), Jordanu i Egiptu.
Naređena je i hitna evakuacija osoblja iz ambasada u ove dvije zemlje.