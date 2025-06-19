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ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA

BiH privremeno zatvara ambasade u Iranu i Izraelu: Naređena evakuacija osoblja

Konzularne poslove za ove dvije zemlje preuzimaju konzularna predstavništva BiH u Turskoj (Ankara i Istanbul), Jordanu i Egiptu

Predsjedništvo BiH. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

19.6.2025

Predsjedništvo BiH na današnjoj vanrednoj sjednici donijelo je odluku o privremenom zatvaranju ambasada u Iranu i Izraelu, potvrđeno je za "Avaz".

Ovakva odluka donesena je nakon eskalacije sukoba između ove dvije države.

Političko diplomatsko predstavljanje u ovim državama u narednom periodu će se obavljati iz sjedišta MVP-a BiH u Sarajevu.

Konzularne poslove za ove dvije zemlje preuzimaju konzularna predstavništva BiH u Turskoj (Ankara i Istanbul), Jordanu i Egiptu.

Naređena je i hitna evakuacija osoblja iz ambasada u ove dvije zemlje.

# IZRAEL
# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# IRAN
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