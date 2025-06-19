Katica: Objavili smo rat trkačima u Sarajevu, bit će novih radara, trebaju nam oštrije sankcije

U novom izdanju emisije „Cvrena olovka“ urednica i voditeljica Mirela Pekušić razgovarala je sa ministrom unutrašnjih poslova KS, Admirom Katicom koji je najavio zapošljavanje 220 policijskih službenika.
CRVENA OLOVKA
Sigurnost u saobraćaju je osnovni izvor nesigurnosti kod građana, kazao je Katica
Katica: Gost Crvene olovke. ALFA TV
U novom izdanju emisije „Cvrena olovka“ urednica i voditeljica Mirela Pekušić razgovarala je sa ministrom unutrašnjih poslova KS, Admirom Katicom koji je najavio zapošljavanje 220 policijskih službenika.
Govoreći o sigurnosnoj situaciji u KS kazao je kako bi bilo dobro da imamo oštrije sankcije koje će djelovati odvraćajuće.
- Čovjek koji konzumira alkohol ili narkotike i sjedne za volan ostvario je sve uslove da nekoga ubije, a kada ga policajac nađe u takvom stanju kazna je takva da će sutra ponovo sjesti u automobil u istom takvom stanju – objašnjava Katica.
On je trkačima i onima koji prave haos u saobraćaju objavio rat, dodajući da će cijela saobraćajnica od Ilidže do Baščaršije biti pokrivena radarima, te da uskoro nabavljaju deset mobilnih radara.
UOČI PRIJATELJSKOG MEČA