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CRVENA OLOVKA

Katica: Objavili smo rat trkačima u Sarajevu, bit će novih radara, trebaju nam oštrije sankcije

Sigurnost u saobraćaju je osnovni izvor nesigurnosti kod građana, kazao je Katica

Katica: Gost Crvene olovke. ALFA TV

Piše: TV Alfa

19.6.2025

U novom izdanju emisije „Cvrena olovka“ urednica i voditeljica Mirela Pekušić razgovarala je sa ministrom unutrašnjih poslova KS, Admirom Katicom koji je najavio zapošljavanje 220 policijskih službenika.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji u KS kazao je kako bi bilo dobro da imamo oštrije sankcije koje će djelovati odvraćajuće.

- Čovjek koji konzumira alkohol ili narkotike i sjedne za volan ostvario je sve uslove da nekoga ubije, a kada ga policajac nađe u takvom stanju kazna je takva da će sutra ponovo sjesti u automobil u istom takvom stanju – objašnjava Katica.

On je trkačima i onima koji prave haos u saobraćaju objavio rat, dodajući da će cijela saobraćajnica od Ilidže do Baščaršije biti pokrivena radarima, te da uskoro nabavljaju deset mobilnih radara.

Cijelu emisiju gledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# ALFA TV
# ADMIR KATICA
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