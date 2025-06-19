Trener plivanja Kenan Ademović za "Avaz" o sigurnosti tokom kupanja: Svaka voda nosi svoje rizike, u njoj niko nije nepobjediv

- Ljetna sezona donosi radost kupanja, ali i određene rizike, naročito za one koji ne poznaju dovoljno razlike između različitih vodenih okruženja. Kao trener plivanja, naglašavam nekoliko ključnih stvari koje svi kupači - i plivači i neplivači - trebaju imati na umu. Broj jedan je da je svaka voda drugačija – rekao je Ademović.

Magistar sporta i desetogodišnji trener plivanja Kenan Ademović za „Dnevni avaz“ je objasnio na šta obratiti pažnju pri kupanju u jezerima, morima i bazenima.

Iako se većinom mnogi raduju lijepom vremenu i višim temperaturama zbog mogućnosti kupanja na otvorenom, skoro svake godine u Bosni i Hercegovini bilježe se nesretni slučajevi utapanja. Neki budu spašeni, ali je i dalje veliki broj onih koji ne budu.

- Nisu uvijek prozirna, što otežava orijentaciju. Osobe mogu lako izgubiti tlo pod nogama. More je varljivo - iako nosi tijelo lakše zbog slanosti, ima jake struje, podvodne vrtloge i valove koji mogu destabilizirati čak i iskusne plivače. Bazen je najkontrolisanije okruženje, s jasnim dnom i obično prisutnim spasiocima. Ali čak i tu treba biti oprezan - skakanje na nepoznatu dubinu može biti kobno – naglasio je Ademović.

Dodao je da je više razloga za utapanje, čak i među iskusnim plivačima.

- Tu je precjenjivanje vlastitih sposobnosti, odnosno udaljavanje predaleko od obale ili plivanje “do bove”. Onda čest uzrok može biti mišični grč ili nagla promjena temperature – ulazak u hladnu vodu nakon sunčanja može izazvati šok i grč. Tu su i iscrpljenost i panika – umor može doći brzo, pogotovo ako osoba nema gdje stati – istakao je Ademović.

Dušek je igračka

I alkohol može značajno utjecati na plivača jer umanjuje prosudbu i refleksne reakcije. A tu su, kako naglašava, struje i vrtlozi, naročito u moru i rijekama, koje mogu povući i najjače plivače.

Kada su u pitanju neplivači, Ademović naglašava da oni ne bi smjeli ulaziti u vodu bez pojasa ili pomagala.

- Trebaju uvijek ostati na dohvat odraslih osoba ili u plitkom dijelu. I ne oslanjati se na dušeke - oni nisu sigurnost, već igračka – poručio je.

Dodao je da je uživanje u vodi dragocjeno, ali da sigurnost mora biti prioritet.

- Neplivači neka se ne srame koristiti pomagala, a plivači neka ne zaborave da niko nije nepobjediv u vodi. Pratite jedni druge i ne ulazite u vodu umorni, pothlađeni ili pod utjecajem alkohola – savjetuje Ademović.

Osoba koja se utapa ne viče

- Suprotno uvriježenom mišljenju, osoba koja se utapa obično ne viče i ne maše rukama. Utapanje je tiho, osoba izgleda kao da pokušava da ostane na površini, glava joj je nisko u vodi, a pogled staklast ili bez fokusa – pojasnio je Ademović.