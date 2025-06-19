Stanivuković predlaže stroge mjere štednje vode: "Zabranjeno i punjenje posuda bilo kojeg oblika i namjene trećim licima"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predlaže uvođenje sedam vrsta zabrana, uz povećanje novčanih kazni do čak 10.000 KM, s ciljem smanjenja potrošnje vode iz gradskog vodovoda.

Mjere uključuju zabranu punjenja bazena i bunara, zalijevanja bašti, plantaža, plastenika, kao i sportskih i rekreativnih terena. Predviđene su i zabrane akumuliranja vode, prekomjerne potrošnje u sanitarne svrhe, pranja vozila i tepiha, te svakog drugog nenamjenskog trošenja vode.

Posebnu pažnju izaziva predložena odredba prema kojoj bi bilo zabranjeno i "punjenje posuda bilo kojeg oblika i namjene trećim licima". Šta se tačno podrazumijeva pod "posudama bilo kojeg oblika" – da li se misli i na kante i šerpe – nije precizirano,

Dvije stvari, međutim, jesu jasne. Prvo, u nacrtu izmjena i dopuna Odluke o javnom vodovodu i kanalizaciji ne spominje se mogućnost isključenja nesavjesnih potrošača, iako je Gradski štab za vanredne situacije ranije ove sedmice zaprijetio takvom mjerom – koja, čini se, nije u skladu sa zakonom.

Drugo, predložene restrikcije stupiće na snagu samo ako ih u ponedjeljak odobri Skupština grada. Ishod će, dakle, zavisiti od skupštinske većine.

Ukoliko odluka bude usvojena, slijedi i povećanje kazni za prekomjerno trošenje vode – od 100 KM do čak 10.000 KM, u zavisnosti od težine prekršaja.

U obrazloženju prijedloga, gradska vlast priznaje da Banjaluka tokom ljeta ima ozbiljne probleme s vodosnabdijevanjem u pojedinim dijelovima grada.

– Potrebno je da se korištenje voda i upravljanje njima vrši na racionalan i održiv način, kako bi se spriječila nepotrebna potrošnja i kako upotreba ne bi premašila prirodno obnavljanje resursa – navedeno je u obrazloženju odluke koju predlažu gradonačelnik Stanivuković i njegovi saradnici.