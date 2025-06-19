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RASKOL U STRANCI

Burno na sjednici SDS-a: Dio rukovodstva podnio ostavke, traži se odlazak Miličevića

Snažna unutarstranačka previranja obilježila su današnju sjednicu Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), koja se održava u Doboju

Sjednica SDS-a. Ustupljena fotografija

M. Až.

19.6.2025

Snažna unutarstranačka previranja obilježila su današnju sjednicu Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), koja se održava u Doboju.

Prema dostupnim informacijama, tokom zasjedanja više članova zatražilo je ostavke kompletnog Predsjedništva SDS-a, pozivajući na hitnu promjenu rukovodstva i novu političku orijentaciju, prenosi BN.

Ostavke su već podnijeli šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga, Mirjana Orašanin, kao i načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević.

Također su ostavke podnijeli načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović, Milica Radovanović – predsjednica Gradskog odbora SDS-a Trebinje, kao i većina poslanika stranke u NSRS i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Svi oni zatražili su sazivanje vanredne skupštine SDS-a, izbor novog rukovodstva, te pokretanje sveobuhvatnog procesa unutarstranačke reorganizacije i redefinisanja političke platforme stranke.

# SDS
# MILAN MILIČEVIĆ
# OGNJEN BODIROGA
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