Burno na sjednici SDS-a: Dio rukovodstva podnio ostavke, traži se odlazak Miličevića

Snažna unutarstranačka previranja obilježila su današnju sjednicu Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), koja se održava u Doboju.

Prema dostupnim informacijama, tokom zasjedanja više članova zatražilo je ostavke kompletnog Predsjedništva SDS-a, pozivajući na hitnu promjenu rukovodstva i novu političku orijentaciju, prenosi BN.

Ostavke su već podnijeli šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga, Mirjana Orašanin, kao i načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević.

Također su ostavke podnijeli načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović, Milica Radovanović – predsjednica Gradskog odbora SDS-a Trebinje, kao i većina poslanika stranke u NSRS i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Svi oni zatražili su sazivanje vanredne skupštine SDS-a, izbor novog rukovodstva, te pokretanje sveobuhvatnog procesa unutarstranačke reorganizacije i redefinisanja političke platforme stranke.