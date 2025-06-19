Nikšić: Ljudi iz SDA lobiraju da ne budem predsjednik, teže je voditi SDP nego Vladu

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić govorio je za Dnevnik D Federalne televizije o brojnim aktuelnim temama – od deblokade institucija, preko ekonomskih pitanja, do situacije u vlastitoj stranci i predstojećeg kongresa.

Moguće promjene

Komentarišući spekulacije o tome hoće li ostati na čelu stranke i o samom Kongresu SDP-a, Nikšić je istakao da o tome ne odlučuje sam: "Sve što se špekuliše – ne odlučujem ja. Na svu sreću. Naravno, nešto ću se ja pitati, ako dođe do toga, ali dosad sam imao, i to svi znaju, nekoliko pokušaja da razgovaram na tu temu. Ja smatram da se to sa mnom ne treba rješavati. To se treba dovršavati unutar SDP-a – šta će se dalje dešavati i kako. Smatram da je važno da SDP nastavi putem kojim je krenuo. Prevelika je i ogromna odgovornost na nama i trebamo je iznijeti u ovom periodu."

Otkrio je i da ima pokušaja vanjskih utjecaja na izbor rukovodstva stranke: "Svi nekako polažu pravo da odlučuju o SDP-u. Pa ljudi iz SDA zovu da lobiraju da ja više ne budem predsjednik."

Nikšić je istakao da mu je SDP dao sve u političkom smislu i da nikada neće uraditi ništa što bi štetilo stranci.

Može li predsjednik SDP-a biti van stranke?

Na pitanje da li bi novi predsjednik SDP-a mogao doći izvan stranačkih redova, Nikšić je bio jasan: "Nemoguće. Prije svega, po statutu SDP-a nije moguće da predsjednik bude neko ko nije član SDP-a. Naravno, moguće je da neko bude član savjeta, može biti na listi... Ali da bude predsjednik – možda nekog iz SDA da dovedemo, to bi SDA najviše zadovoljilo."

"Vođenje SDP-a teže nego Vlade"

Na kraju je dodao kako ne želi nagađati o personalnim rješenjima, ali i naglasio da vođenje stranke nije lak zadatak.

- Predsjednik SDP-a mora svoj ego i sujetu gurnuti u stranu. Mogu kredibilno reći, jer sam bio premijer dva mandata, a evo deset godina predsjednik SDP-a – teže je voditi SDP nego Federalnu vladu, iako smatram da je Federalna vlada neuporedivo odgovornija i veća - rekao je Nikšić.