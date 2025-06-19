Sukob bivše direktorice i uprave KCUS-a: Izetbegović tvrdi da vlada haos, uprava negira kvarove

Bivša direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebija Izetbegović uputila je oštre kritike na račun trenutnog stanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi, optužujući novu upravu i vlast Federacije Bosne i Hercegovine za, kako tvrdi, ozbiljno urušavanje sistema.

- Dok uprava KCUS-a putuje u Finsku i Njemačku na račun ustanove, u samom centru vlada haos. Jutros je došlo do poplave, a ranije smo imali i izlivanje kanalizacije na KUM-u, uz širenje užasnog smrada. Uslovi za rad su očajni - poručila je Izetbegović putem društvenih mreža.

"Nedostatak materijala za rad"

Poseban akcenat stavila je na nedostatak osnovnih materijala za rad, navodeći da je Klinika za torakalnu hirurgiju 16. juna obavijestila kako zbog nedostatka opreme mora obustaviti operativni program. Navela je i primjer novoobnovljene zgrade bivše Traumatološke klinike, gdje su, kako tvrdi, uslovi "katastrofalni", posebno za pacijente Očne klinike, Plastične hirurgije i intenzivne njege neurohirurgije.

- Loši higijensko-epidemiološki uslovi gotovo sigurno dovode do intrahospitalnih infekcija - upozorila je bivša direktorica, dodajući da je CT aparat na KUM-u pokvaren, zbog čega se pacijenti šalju u zgradu DIP-a, gdje su dijagnostički uslovi, po njenim riječima, neadekvatni.

Kritikovala je i aktuelne političke strukture u Federaciji BiH.

- Specijalisti napuštaju KCUS, a mediji to više ne prate. Uništava se ustanova koja je do kraja 2023. bila najbolja javna zdravstvena institucija u zemlji, možda i u regionu. Za sve to odgovorne su nametnuta Vlada FBiH i Trojka - poručila je Izetbegović.

Odgovor KCUS-a

Na ove navode ubrzo su reagovali iz KCUS-a, demantujući pojedine informacije.

- Povodom netačnih navoda koji su se pojavili u medijima, a koji se odnose na to da CT aparat nije u funkciji u Klinici urgentne medicine KCUS-a (KUM), obavještavamo javnost da su takve informacije neistinite. CT aparat je u potpunosti funkcionalan i svi hitni pacijenti mogu dobiti dijagnostičku uslugu kao i ranije - navodi se u saopštenju.

Iz uprave su pozvali građane i medije da "ne nasjedaju na zlonamjerne dezinformacije". Međutim, u njihovom odgovoru nisu komentarisani drugi navodi Sebije Izetbegović, uključujući tvrdnje o izlivanju kanalizacije i poplavama u pojedinim dijelovima KCUS-a.