U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Izrael tvrdi da Iran koristi kasetne bombe

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte kako Izrael tvrdi da Iran koristi kasetne bombe.

Izrael koristi sistem "Željezna kupola", Rusija i Kina traže političko rješenje sukoba. Pogođena je bolnica u Izraelu, Iran negira da su to oni uradili. Sukob ne jenjava.

Ambasador Irana u BiH Abuzar Ebrahimi Torkaman govorio je za "Dnevni avaz" u sukobu. Mišljenja je da pod izraelskim bombama se ne može pregovarati.

U današnjem broju poklanjamo prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Osim najkompletnijeg sadržaja sapunica, čitajte razgovore s s voditeljicom Aleksandrom Aleksov i mladom nadom muzike Irmom Hasić.

Čitajte i sve o potpisanom ugovoru Edina Džeke s ekipom Fiorentine.

Donosimo i razgovor s Naidom Mujkanović, koja je rođena kao muškarac. Ona otkriva kako je Ramiz postao Naida.

Otkrivamo detalje pokušaja ubistva u Banjoj Luci: Majka gušila bebu jastukom.

Danijal Hadžović piše analizu kako su NiP-ovci bacili ljagu na Bošnjake.

Zaboravljeno dijete rata Alen Muhić govori za "Avaz" o svojoj knjizi. Poručuje da mu je najteže bilo pisati o majci.

Dr. Una Delić pričala nam je o problemima s kojim se susreću oboljeli od karcinoma dojke.

Čitajte kako mentalno zdravlje postaje tema tek kad se dogodi zlo.

U rubrici Sarajevski kanton više detalja o izgradnji južne tribine stadiona Grbavica.

Osim o Edinu Džeki, čitajte i analizu prvog kola Svjetskog klupskog prvenstva pod naslovom: Arapi pokazali da mogu parirati najvećim.

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