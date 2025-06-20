Miličević tvrdi da vrh SDS-a nije razmatrao njegovu smjenu, o tome bi se moglo diskutovati u julu

Nakon sjednice stranačkog Glavnog odbora SDS-a, koja je održana u Doboju, lider SDS-a Milan Miličević kazao je da se nije preispitivalo povjerenje predsjedniku SDS-a, ali bi o tome moglo da bude riječi na izvještajnoj skupštini koja će biti održana do kraja jula.

On je dodao da kao lider stranke odgovorno pristupa svojim obavezama i prihvata sve svoje nadležnosti, ali i odgovornosti.

On je izrazio žaljenje što je Mladen Bosić napustio sjednicu Glavnog odbora na samom početku, dodajući da je napravljena tehnička greška prilikom sazivanja sjednice i da je od Bosića očekivao malo više strpljenja i razumijevanja.

- Međutim, Bosić je SDS i to će uvijek biti - rekao je Miličević.

On je naveo da na sjednici Glavnog odbora nije bilo riječi o imenima kandidata za inokosne funkcije na narednim izborima, ali da SDS ima najmanje tri, a možda i više veoma kvalitetnih i kompetentnih funkcionera koji mogu da budu kandidati.