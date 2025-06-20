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LIDER STRANKE

Miličević tvrdi da vrh SDS-a nije razmatrao njegovu smjenu, o tome bi se moglo diskutovati u julu

Međutim, Bosić je SDS i to će uvijek biti, rekao je Miličević

Milan Miličević. SDS

SRNA

20.6.2025

Nakon sjednice stranačkog Glavnog odbora SDS-a, koja je održana u Doboju, lider SDS-a Milan Miličević kazao je da se nije preispitivalo povjerenje predsjedniku SDS-a, ali bi o tome moglo da bude riječi na izvještajnoj skupštini koja će biti održana do kraja jula.

On je dodao da kao lider stranke odgovorno pristupa svojim obavezama i prihvata sve svoje nadležnosti, ali i odgovornosti.

On je izrazio žaljenje što je Mladen Bosić napustio sjednicu Glavnog odbora na samom početku, dodajući da je napravljena tehnička greška prilikom sazivanja sjednice i da je od Bosića očekivao malo više strpljenja i razumijevanja.

- Međutim, Bosić je SDS i to će uvijek biti - rekao je Miličević.

On je naveo da na sjednici Glavnog odbora nije bilo riječi o imenima kandidata za inokosne funkcije na narednim izborima, ali da SDS ima najmanje tri, a možda i više veoma kvalitetnih i kompetentnih funkcionera koji mogu da budu kandidati.

Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović rekao je novinarima da je Glavni odbor kooptirao Ljubišu Petrovića u Predsjedništvo stranke na prijedlog Miličevića, te odlučio da na predstojećim izborima ima kandidate za inokosne funkcije na nivou RS i BiH.

Radulović je rekao da će Glavni odbor SDS-a zbog hapšenja Miličevića i Petrovića tražiti od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da uradi analizu ovih predmeta, koji, kako je naveo, imaju za cilj diskreditaciju SDS-a i njegovih funkcionera.

On je najavio da će 6. jula u Banskom dvoru u Banjoj Luci biti obilježeno 35 godina od osnivanja SDS-a.

# SDS
# MILAN MILIČEVIĆ
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