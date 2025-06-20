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U 84. GODINI

Preminula arhitektica Dženana Gološ, predano radila na spašavanju spomenika kulture tokom agresije na BiH

Muzej je počašćen kada je prije dvije godine dobio vrijedan ćilim na dar od gospođe Gološ koji je upisan u Antropološku zbirku, naveli su

Dženana Gološ. Muzej Sarajeva

A. O.

20.6.2025

Bivša direktorica Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva i arhitektica Dženana Gološ preminula je u 84. godini.

Ona je na čelu Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva bila tokom agresije na BiH.

Tada je Gološ predano radila na evidentiranju štete i spašavanju spomenika kulture, a također je vodila i projekte restauracije sakralnih objekata na Vratniku, uključujući Strošića, Porčinu i Ploču džamiju.

Bila prijateljica

Iz Muzeja Sarajeva su se oglasili, poručivši kako je Gološ bila prijateljica Muzeja, kao i svih njihovih postavki i izložbi.

- A nadasve je učestvovala u poslijeratnoj obnovi i zaštiti nacionalnih spomenika kulture kao direktorica Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Osim toga, Muzej je počašćen kada je prije dvije godine dobio vrijedan ćilim na dar od gospođe Gološ koji je upisan u Antropološku zbirku - naveli su.

Poručuju kako je ona uz veliku ljubav, posvećenost i stručnost radila na očuvanju i prezentaciji sarajevske i bosanskohercegovačke baštine. Od Gološ se oprostio i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva.

Neizbrisiv trag

- S dubokim poštovanjem i zahvalnošću sjećat ćemo se Dženane Gološ, diplomirane arhitektice i dugogodišnje direktorice našeg Zavoda čiji je predani rad ostavio neizbrisiv trag u očuvanju naše kulturne baštine. Posebno ističemo da je aktivnosti na očuvanju naslijeđa predvodila u veoma teškom i izazovnom vremenu koje je uključivalo opsadu grada ali i obnovu poslije 1995. godine - saopćili su.

Dženaza će se obaviti danas na mezarju Grličića brdo u 16 sati.

# SARAJEVO
# DŽENAZA
# DŽENANA GOLOŠ
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