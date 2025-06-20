Preminula arhitektica Dženana Gološ, predano radila na spašavanju spomenika kulture tokom agresije na BiH

Bivša direktorica Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva i arhitektica Dženana Gološ preminula je u 84. godini.

Ona je na čelu Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva bila tokom agresije na BiH.

Tada je Gološ predano radila na evidentiranju štete i spašavanju spomenika kulture, a također je vodila i projekte restauracije sakralnih objekata na Vratniku, uključujući Strošića, Porčinu i Ploču džamiju.

Bila prijateljica

Iz Muzeja Sarajeva su se oglasili, poručivši kako je Gološ bila prijateljica Muzeja, kao i svih njihovih postavki i izložbi.

- A nadasve je učestvovala u poslijeratnoj obnovi i zaštiti nacionalnih spomenika kulture kao direktorica Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Osim toga, Muzej je počašćen kada je prije dvije godine dobio vrijedan ćilim na dar od gospođe Gološ koji je upisan u Antropološku zbirku - naveli su.

Poručuju kako je ona uz veliku ljubav, posvećenost i stručnost radila na očuvanju i prezentaciji sarajevske i bosanskohercegovačke baštine. Od Gološ se oprostio i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva.

Neizbrisiv trag

- S dubokim poštovanjem i zahvalnošću sjećat ćemo se Dženane Gološ, diplomirane arhitektice i dugogodišnje direktorice našeg Zavoda čiji je predani rad ostavio neizbrisiv trag u očuvanju naše kulturne baštine. Posebno ističemo da je aktivnosti na očuvanju naslijeđa predvodila u veoma teškom i izazovnom vremenu koje je uključivalo opsadu grada ali i obnovu poslije 1995. godine - saopćili su.

Dženaza će se obaviti danas na mezarju Grličića brdo u 16 sati.