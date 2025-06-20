Turistička zajednica KS: Dođite u Sarajevo direktnim letom iz 34 svjetske destinacije

Ove sezone, Sarajevo je direktno povezano sa 34 svjetske destinacije kroz 24 aviokompanije.
Bez obzira dolazite li iz Istanbula, Dohe, Beča, Rima, Pariza, Kopenhagena ili Dubaija – Sarajevo vas dočekuje otvorenog srca, poručuju iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo.
Na osnovu podataka Međunarodnog aerodroma Sarajevo, predstavljamo sve aviokompanije s periodom operiranja i sve destinacije na jednom mjestu:
AJet Airlines (11.06.25 – 22.10.25) Istanbul Sabiha Gökçen
Air Serbia (11.06.25 – 22.10.25) Beograd
Austrian Airlines (10.06.25 – 22.10.25) Beč
Croatia Airlines (10.06.25 – 22.10.25) Zagreb
Deutsche Lufthansa (10.06.25 – 22.10.25) Frankfurt
Eurowings GmbH (11.06.25 – 22.10.25) Stuttgart, Cologne
Flyadeal (23.06.25 – 20.08.25) Riyadh, Jeddah, Gassim
Flydubai (11.06.25 – 27.08.25) Dubai
Flynas (11.06.25 – 25.09.25) Riyadh, Jeddah, Medina
Jazeera Airways (11.06.25 – 22.10.25) Kuwait City
Kuwait Airways (16.06.25 – 15.09.25) Kuwait City
LOT Polish Airlines (11.06.25 – 22.10.25) Varšava
Norwegian Air Shuttle/Sweden (17.06.25 – 21.10.25) Oslo, Stockholm, Kopenhagen
Pegasus Airlines (11.06.25 – 22.10.25) Istanbul Sabiha Gökçen, Antalya
Qatar Airways (17.06.25 – 09.09.25) Doha
Ryanair (11.06.25 – 22.10.25) Beauvais (Pariz), Charleroi (Brisel), Gothenburg, Memmingen, Baden-Baden, Weeze, Thessaloniki, Girona, Bergamo, London (Stansted)
Ryanair UK Limited (17.06.25 – 21.10.25) London (Stansted)
Scandinavian Airlines (SAS) (11.06.25 – 22.10.25) Kopenhagen
SunExpress (17.06.25 – 16.09.25) Antalya
Swiss International Air Lines (11.06.25 – 22.10.25) Zurich
Turkish Airlines (11.06.25 – 22.10.25) Istanbul (IST)
Wizz Air Abu Dhabi (11.06.25 – 22.10.25) Abu Dhabi
Wizz Air Malta (01.07.25 – 21.10.25) Rim
Wizz Air UK (17.06.25 – 21.10.25) London (Luton)
Rezervišite svoju kartu i doživite Sarajevo – grad koji se pamti!
Uživajte u bogatoj historiji, festivalskom duhu, tradicionalnoj kuhinji i nezaboravnom ambijentu našeg grada, saopćeno je.