Turistička zajednica KS: Dođite u Sarajevo direktnim letom iz 34 svjetske destinacije

Ove sezone, Sarajevo je direktno povezano sa 34 svjetske destinacije kroz 24 aviokompanije.

Bez obzira dolazite li iz Istanbula, Dohe, Beča, Rima, Pariza, Kopenhagena ili Dubaija – Sarajevo vas dočekuje otvorenog srca, poručuju iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Na osnovu podataka Međunarodnog aerodroma Sarajevo, predstavljamo sve aviokompanije s periodom operiranja i sve destinacije na jednom mjestu:

AJet Airlines (11.06.25 – 22.10.25) Istanbul Sabiha Gökçen

Air Serbia (11.06.25 – 22.10.25) Beograd

Austrian Airlines (10.06.25 – 22.10.25) Beč

Croatia Airlines (10.06.25 – 22.10.25) Zagreb

Deutsche Lufthansa (10.06.25 – 22.10.25) Frankfurt

Eurowings GmbH (11.06.25 – 22.10.25) Stuttgart, Cologne

Flyadeal (23.06.25 – 20.08.25) Riyadh, Jeddah, Gassim

Flydubai (11.06.25 – 27.08.25) Dubai

Flynas (11.06.25 – 25.09.25) Riyadh, Jeddah, Medina

Jazeera Airways (11.06.25 – 22.10.25) Kuwait City

Kuwait Airways (16.06.25 – 15.09.25) Kuwait City

LOT Polish Airlines (11.06.25 – 22.10.25) Varšava

Norwegian Air Shuttle/Sweden (17.06.25 – 21.10.25) Oslo, Stockholm, Kopenhagen

Pegasus Airlines (11.06.25 – 22.10.25) Istanbul Sabiha Gökçen, Antalya

Qatar Airways (17.06.25 – 09.09.25) Doha

Ryanair (11.06.25 – 22.10.25) Beauvais (Pariz), Charleroi (Brisel), Gothenburg, Memmingen, Baden-Baden, Weeze, Thessaloniki, Girona, Bergamo, London (Stansted)

Ryanair UK Limited (17.06.25 – 21.10.25) London (Stansted)

Scandinavian Airlines (SAS) (11.06.25 – 22.10.25) Kopenhagen

SunExpress (17.06.25 – 16.09.25) Antalya

Swiss International Air Lines (11.06.25 – 22.10.25) Zurich

Turkish Airlines (11.06.25 – 22.10.25) Istanbul (IST)

Wizz Air Abu Dhabi (11.06.25 – 22.10.25) Abu Dhabi

Wizz Air Malta (01.07.25 – 21.10.25) Rim

Wizz Air UK (17.06.25 – 21.10.25) London (Luton)

Rezervišite svoju kartu i doživite Sarajevo – grad koji se pamti!

Uživajte u bogatoj historiji, festivalskom duhu, tradicionalnoj kuhinji i nezaboravnom ambijentu našeg grada, saopćeno je.