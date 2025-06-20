Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NETAČNE INFORMACIJE

Klinika za torakalnu hirurgiju nije obustavila svoj rad

Stoga apelujemo na medije da, prije objave informacija, kontaktiraju KCUS kako bi se izbjeglo širenje dezinformacija, poručuju iz KCUS-a

KCUS. Avaz

A. O.

20.6.2025

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) želi informisati javnost da rad na Klinici za torakalnu hirurgiju nije obustavljen.

Svi operativni, dijagnostički i terapijski programi na Klinici za torakalnu hirurgiju odvijaju se redovno, u skladu s utvrđenim planom i programom rada.

Širenje netačnih i neprovjerenih informacija izaziva nepotrebnu zabrinutost među pacijentima i građanima te stvara pogrešnu sliku o radu naše zdravstvene ustanove.

Stoga apelujemo na medije da, prije objave informacija, kontaktiraju KCUS kako bi se izbjeglo širenje dezinformacija, poručuju iz KCUS-a.

# KCUS
# KLINIKA ZA TORAKALNU HIRURGIJU
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.