Klinika za torakalnu hirurgiju nije obustavila svoj rad

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) želi informisati javnost da rad na Klinici za torakalnu hirurgiju nije obustavljen.

Svi operativni, dijagnostički i terapijski programi na Klinici za torakalnu hirurgiju odvijaju se redovno, u skladu s utvrđenim planom i programom rada.

Širenje netačnih i neprovjerenih informacija izaziva nepotrebnu zabrinutost među pacijentima i građanima te stvara pogrešnu sliku o radu naše zdravstvene ustanove.

Stoga apelujemo na medije da, prije objave informacija, kontaktiraju KCUS kako bi se izbjeglo širenje dezinformacija, poručuju iz KCUS-a.