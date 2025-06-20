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MVP

Otvoren hitni broj telefona za bh. građane koji imaju potrebu za evakuaciju iz Irana i Izraela

Pozivamo sve državljane BiH koji se nalaze u pogođenim područjima da se jave najbližoj ambasadi ili kontaktiraju dežurnu liniju

Obavijest za građane. MVP

FENA

20.6.2025

Ministarstvo vanjskih poslova obavještava javnost da, prema trenutno dostupnim informacijama iz Ambasada u Teheranu i Tel Avivu, nema povrijeđenih niti stradalih državljana BiH.

- Pozivamo sve državljane BiH koji se nalaze u pogođenim područjima da se jave najbližoj ambasadi ili kontaktiraju dežurnu liniju MVP BiH. Apelujemo na sve građane BiH da izbjegavaju kretanje u rizičnim područjima i da redovno prate zvanične kanale komunikacije MVP BiH i ambasada - navodi MVP BiH u objavi na platformi X.

Kako se ističe, MVP BiH ostaje u bliskoj koordinaciji s relevantnim međunarodnim partnerima i nastavlja aktivno pratiti situaciju kako bi se osigurala pravovremena i sigurna evakuacija svih državljana BiH.

# IZRAEL
# EVAKUACIJA
# IRAN
# OBAVIJEST
# MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
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