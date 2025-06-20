Biblioteke Sarajevo se oprostile od Vaske Sotirov-Đukić koju je ubila kćerka

Javna ustanova Biblioteka Sarajeva oprostile su se od svoje uposlenice Vaske Sotirov-Đukić, koja je prije nekoliko dana ubijena u svom stanu na Višnjiku.

- JU Biblioteka Sarajeva sa tugom i dubokim poštovanjem oprašta se od Vaskе Sotirov-Đukić – kolegice, prijateljice i izuzetne bibliotekarke čiji je rad oblikovao našu instituciju i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini. Tokom više decenija provedenih u Biblioteci Sarajeva, Vaska je bila oličenje profesionalne posvećenosti. S posebnom pažnjom i razumijevanjem pristupala je korisnicima, izuzetno upućena u fondove, odgovorna u radu i nepokolebljiva u očuvanju temeljnih vrijednosti koje biblioteka predstavlja – navode u saopćenju.

Dodaju da, ljubav prema knjigama, ali i prema istraživačkom radu, bila je nit vodilja njenog djelovanja – tiha, postojana i duboka, utkala se u sve što je radila.