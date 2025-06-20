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OGLASILI SE SAOPĆENJEM

Biblioteke Sarajevo se oprostile od Vaske Sotirov-Đukić koju je ubila kćerka

Svojim djelovanjem nije obogatila samo našu ustanovu, već i čitavu bibliotekarsku zajednicu, navode u saopćenju

Vaska Satirov Đukić. Facebook

A. O.

20.6.2025

Javna ustanova Biblioteka Sarajeva oprostile su se od svoje uposlenice Vaske Sotirov-Đukić, koja je prije nekoliko dana ubijena u svom stanu na Višnjiku.

- JU Biblioteka Sarajeva sa tugom i dubokim poštovanjem oprašta se od Vaskе Sotirov-Đukić – kolegice, prijateljice i izuzetne bibliotekarke čiji je rad oblikovao našu instituciju i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini. Tokom više decenija provedenih u Biblioteci Sarajeva, Vaska je bila oličenje profesionalne posvećenosti. S posebnom pažnjom i razumijevanjem pristupala je korisnicima, izuzetno upućena u fondove, odgovorna u radu i nepokolebljiva u očuvanju temeljnih vrijednosti koje biblioteka predstavlja – navode u saopćenju.

Dodaju da, ljubav prema knjigama, ali i prema istraživačkom radu, bila je nit vodilja njenog djelovanja – tiha, postojana i duboka, utkala se u sve što je radila.

- Svojim djelovanjem nije obogatila samo našu ustanovu, već i čitavu bibliotekarsku zajednicu. Kao osnivačica Asocijacije BAM (Bibliotekari, Arhivisti i Muzealci), povezivala je stručnjake, podsticala saradnju i bila oslonac brojnim kolegama. Pamtit ćemo je po mirnoj snazi, jasnim stavovima, profesionalizmu i dubokoj ljudskosti – navode.

Odlazak Vaskе Sotirov-Đukić ostavlja prazninu, ali i veliko naslijeđe koje nas obavezuje da njegujemo vrijednosti kojima je bila posvećena – biblioteku kao prostor znanja, istraživanja, kulture i zajedništva, dodaju u svom saopćenju. 

# UBISTVO
# VIŠNJIK
# SARAJEVO
# VASKA SOTIROV-ĐUKIĆ
# JAVNA USTANOVA BIBLIOTEKA SARAJEVA
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