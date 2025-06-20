Vuković: Predložit ću kolegama da pokrenemo smjene kadrova iz drugih naroda koji ne dozvoljavaju Srbima da budemo ravnopravno zastupljeni

Predložene Izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH su posljedica SNSD-ovog i HDZ-ovog upornog kršenja Zakona o Vijeću ministara i Ustava BiH, poručio je to delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković.

- Činjenica da Borjana Krišto po nalogu HDZ-a i SNSD-a drži Srbe na samo dva ministarska mjesta, a da ima zvaničan prijedlog imenovanja ministra za koji postoji većinska podrška u PD PSBiH, je otvorila diskusije na temu kako stati u kraj zloupotrebama "tumačenjem" zakona kako to odgovara HDZ-u i SNSD-u - rekao je Vuković.

Odgovorni SNSD i HDZ

- Za predložene izmjene zakona koje su usvojene u Predstavničkom domu PSBiH isključivo su odgovorni SNSD i HDZ jer je to odgovor na njihovo ne prihvatanje realnosti da su te dvije partije izgubile većinu u oba doma i da ne mogu "političkim silovanjem" držati u paralizi institucije. Organizovane blokade traže način deblokade, to je logično i njima je to sigurno jasno i očekivano.

Bitno je istaći da nema mjesta njihovoj zabrinutosti za Ustav BiH i Dejtonski sporazum jer ništa nikome od naroda nije ugroženo predloženim izmjenama, čak je suprotno, pokušava se vratiti obavezni balans konstitutivnih naroda u Vijeću ministara BiH gdje su sada Srbi svedeni na dva ministra tragičnim djelovanjem SNSD-a, navodi se u saopćenju.

Potpuni debalans

Vuković je podsjetio da je za jednog ministra iz RS, SNSD predložio Sevlida Hurtića, čime je ovo mjesto "poklonio Bošnjacima" kako bi putem političke trgovine dobio glasove pojedinih poslanika u NSRS. Narodna izreka kaže "Pametnom dosta!", toliko o njihovom patriotizmu i "brizi" za interese RS, piše u saopćenju.

- S obzirom da više nema mjesta kalkulacijama i da je sada sve jasno, predložit ću kolegama da u narednim danima pokrenemo smjene kadrova iz drugih naroda koji ne dozvoljavaju Srbima da budemo ravnopravno zastupljeni, zašto da ne?! Kada oni mogu nas ostaviti u potpunom debalansu konstitutivnih naroda zašto ne bismo uzvratili na sličan način. Ne bih sada komentarisao ko bi mogao biti meta novih smjena, ali jasno je da postoji većina za razrješenje mnogih koji se sada osjećaju komotno - zaključio je Vuković.