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PODSJEĆAJU NA PRESUDU

Medžlis Islamske zajednice Konjic osudio izjave zastupnika Vasilja i pokušaje sataniziranja Islamske zajednice

MIZ Konjic nema namjeru ulaziti u motive zbog kojih to čini, kao što nema potrebe analizirati videopamflet njegove stranke

Medžlis Islamske zajednice Konjic. Mina

A. O.

20.6.2025

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Konjic oštro osuđuje neistinite političke stavova zastupnike HRS-a Mirka Vasilja, iznesene na posljednjem zasjedanju Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), u kojima je, uprkos pravosnažnim presudama, "slučaj Trlin" okvalificirao kao sigurnosnu prijetnju građana hrvatske nacionalnosti na području Grada Konjica i pritiskom za njihovo iseljavanje s ovog područja Bosne i Hercegovine.

– MIZ Konjic nema namjeru ulaziti u motive zbog kojih to čini, kao što nema potrebe analizirati videopamflet njegove stranke s ostrašćenom naracijom njihovog predsjednika Slavena Raguža, u kojem je u ilustraciji izdvojen davnašnji naslov portala Bljesak.info "Obitelj Trlin: Islamska zajednica neće nas spriječiti da vratimo našu zemlju", već ukazati na pokušaje sataniziranja Islamske zajednice i pravomoćnih presuda sudova ove zemlje – navodi se u saopćenju Medžlisa Konjic.

Pravosnažna presuda

Jasno su poručili da i HRS i zastupnik Vasilj, kao i cjelokupna bosanskohercegovačka javnost, znaju da ne postoji nikakav politički ili nacionalno motivirani "slučaj Trlin".

– Postoji samo sudski proces i pravosnažna presuda o valjanom sudskom postupku kupoprodajnog ugovora koja se odnosi na imovinu porodice Trlin. I ništa više. Sve drugo su zlonamjerne tvrdnje pojedinaca ili političkih krugova kojima je cilj što više zatrovati medijski prostor u Bosni i Hercegovini – kaže se u saopćenju.

Medžlis podsjeća da je Kantonalni sud u Mostaru (Broj: 56 0 P 080146 24 Gž- 9.5.2025.) potvrdio presudu Općinskog suda u Konjicu (Broj: 56 0 P 080146 23 P, 10.06.2024.) da je Zvonimir Trlin u više navrata neistinitim izražavanjem povrijedio ugled tužitelja, Medžlisa Islamske zajednice Konjic, člancima objavljenim na portalu Klix.ba, Dnevnik.ba, Bljesak.info, i obavezao ga da, na ime štete, MIZ Konjicu zbog klevete isplati iznos od 2.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom.

Bez osnova 

Pozivanje Zvonimira Trlina na pravo na slobodu izražavanja, u konkretnom slučaju, Sud je ocijenio da je bez osnova.

– S obzirom na sudski potvrđene činjenice, MIZ Konjic očekuje javno izvinjenje kantonalnog zastupnika Vasilja i HRS-a. U protivnom, bit ćemo prinuđeni na adekvatne sudske procese – zaključuje se u saopćenju Medžlisa Konjica. (kraj)

# SKUPŠTINA HNK
# MIRKO VASILJ
# SLAVEN RAGUŽ
# MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE KONJIC
# MIZ KONJIC
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