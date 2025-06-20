Medžlis Islamske zajednice Konjic osudio izjave zastupnika Vasilja i pokušaje sataniziranja Islamske zajednice

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Konjic oštro osuđuje neistinite političke stavova zastupnike HRS-a Mirka Vasilja, iznesene na posljednjem zasjedanju Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), u kojima je, uprkos pravosnažnim presudama, "slučaj Trlin" okvalificirao kao sigurnosnu prijetnju građana hrvatske nacionalnosti na području Grada Konjica i pritiskom za njihovo iseljavanje s ovog područja Bosne i Hercegovine.

– MIZ Konjic nema namjeru ulaziti u motive zbog kojih to čini, kao što nema potrebe analizirati videopamflet njegove stranke s ostrašćenom naracijom njihovog predsjednika Slavena Raguža, u kojem je u ilustraciji izdvojen davnašnji naslov portala Bljesak.info "Obitelj Trlin: Islamska zajednica neće nas spriječiti da vratimo našu zemlju", već ukazati na pokušaje sataniziranja Islamske zajednice i pravomoćnih presuda sudova ove zemlje – navodi se u saopćenju Medžlisa Konjic.

Pravosnažna presuda

Jasno su poručili da i HRS i zastupnik Vasilj, kao i cjelokupna bosanskohercegovačka javnost, znaju da ne postoji nikakav politički ili nacionalno motivirani "slučaj Trlin".

– Postoji samo sudski proces i pravosnažna presuda o valjanom sudskom postupku kupoprodajnog ugovora koja se odnosi na imovinu porodice Trlin. I ništa više. Sve drugo su zlonamjerne tvrdnje pojedinaca ili političkih krugova kojima je cilj što više zatrovati medijski prostor u Bosni i Hercegovini – kaže se u saopćenju.

Medžlis podsjeća da je Kantonalni sud u Mostaru (Broj: 56 0 P 080146 24 Gž- 9.5.2025.) potvrdio presudu Općinskog suda u Konjicu (Broj: 56 0 P 080146 23 P, 10.06.2024.) da je Zvonimir Trlin u više navrata neistinitim izražavanjem povrijedio ugled tužitelja, Medžlisa Islamske zajednice Konjic, člancima objavljenim na portalu Klix.ba, Dnevnik.ba, Bljesak.info, i obavezao ga da, na ime štete, MIZ Konjicu zbog klevete isplati iznos od 2.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom.

Bez osnova

Pozivanje Zvonimira Trlina na pravo na slobodu izražavanja, u konkretnom slučaju, Sud je ocijenio da je bez osnova.

– S obzirom na sudski potvrđene činjenice, MIZ Konjic očekuje javno izvinjenje kantonalnog zastupnika Vasilja i HRS-a. U protivnom, bit ćemo prinuđeni na adekvatne sudske procese – zaključuje se u saopćenju Medžlisa Konjica. (kraj)