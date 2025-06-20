U Kantonu Sarajevo 36 potvrđenih slučajeva leptospiroze, danas nije bilo hospitaliziranih

U Kantonu Sarajevo do danas je laboratorijski potvrđeno 36 slučajeva zaraznog oboljenja leptospiroze, dok se 59 slučajeva vodi kao vjerovatno zaraženi prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije.

Prema informaciji Zavoda za javno zdravstvo KS, na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas do 9 sati nije hospitaliziran nijedan pacijent, a smrtnih ishoda nije bilo.

Ukupno je 95 registrovanih slučajeva leptospiroze od početka epidemije.

U Kantonu Sarajevo 23. maja je proglašena epidemija leptospiroze, zarazne bolesti koja pripada vrlo opasnim zoonozama.