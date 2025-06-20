Sandi Dizdarević za "Avaz": Kad oboljeli počini zločin, tada se svi iznenade

Sandi Dizdarević, profesor kriminalističke psihologije, kaže da je, posmatrano u ukupnom zbiru krivičnih djela s aspekta psihičkih oboljenja, nesporno da najmanji procent po strukturi otpada na profil počinitelja u čijoj strukturi postoji psihičko oboljenje.

- Međutim, kada se dese krivična djela ili događaji, koji su počinjeni od oboljelih osoba, onda, zapravo, uviđamo monstruoznost i posljedice koje su najteže prirode. Nažalost, u odnosu na dio takvih osoba sistem ne postoji, jer su ili neotkriveni pa je time latentnost i oboljenja čime se počinjemo čuditi tek nakon određenog događaja. Kao i u mnogim drugim sferama, tako i ovoj, sistem je u određenoj mjeri nedovoljno pažnje usmjerio na ovaj fenomen, dovodeći ga u ravan društveno prihvatljivog - ističe Dizdarević.