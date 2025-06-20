Na Vratniku otvoreno moderno školsko igralište: Prva faza općinskog plana za šest škola

U dvorištu Osnovne škole "Hamdija Kreševljaković" na Vratniku danas je svečano otvoreno potpuno obnovljeno vanjsko sportsko igralište, koje je, kako je saopćeno, prvo u nizu planiranih igrališta u okviru velikog općinskog projekta. Projekat je u cijelosti finansirala Općina Stari Grad Sarajevo.

Načelnik Irfan Čengić istakao je značaj ulaganja u obrazovne ustanove i sportske sadržaje, naglasivši kako je cilj stvaranje sigurnih i kvalitetnih uslova za boravak djece na otvorenom.

- Sport ima izuzetno važnu ulogu u odrastanju djece, zbog čega smo insistirali na ispunjenju ovog obećanja koje smo dali prošle godine. Planiramo izgradnju potpuno novih sportskih terena u ukupno šest škola. Teren na Vratniku je prvi koji je završen, a slijede igrališta u Faletićima, Saburini, Hridu i na Bistriku - poručio je Čengić, zahvalivši se sportistima FK Sarajeva, KK Bosne, SFK 2000 Sarajevo i košarkaške reprezentacije BiH na dolasku i podršci.

Multifunkcionalna sportska podloga omogućava igranje više sportova - od košarke i fudbala, do odbojke i drugih aktivnosti. Postavljeni su novi golovi, košarkaški obruči i tabla, mobilna mreža za odbojku, sanirana ograda, a igralište je opremljeno i reflektorima kako bi se omogućilo sigurno korištenje i u večernjim satima.

Čengić je podsjetio da je škola "Hamdija Kreševljaković" već ranije ove godine dobila je fotonaponsku solarnu elektranu na krovu škole i nove sanitarne čvorove, u okviru šire općinske strategije ulaganja u obrazovne objekte vrijedne oko 10 miliona KM.

Događaju su prisustvovali učenici, roditelji, nastavnici, vijećnici i rukovodstvo škole, te predstavnici Općine Stari Grad.

Pored toga, Općina je u saradnji s KJKP "Park" uredila i igralište na Trgu Prve brigade policije, koje je prethodno bilo u izuzetno lošem stanju. Time se nastavlja trend konkretnih ulaganja u prostore za rekreaciju i druženje djece i građana.

Općina Stari Grad poručuje da će nastaviti s projektima koji imaju direktan utjecaj na kvalitet života u zajednici, posebno mladih i najmlađih stanovnika.