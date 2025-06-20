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BANJA LUKA

Sud odlučio o žalbi Tužilaštva: Miličević ostaje na slobodi

Izrečene su im mjere zabrane međusobnog prilaska i komunikacije, uključujući zabranu kontakta sa svjedocima

Milan Miličević. Avaz

M. Až.

20.6.2025

Okružni sud u Banjoj Luci donio je novu odluku u slučaju predsjednika SDS-a i gradonačelnika Teslića Milana Miličevića, potpredsjednika Skupštine opštine Teslić Mehmeda Dubravca i odbornika Meše Jašarevića – ni ovaj put nije im određen pritvor. Umjesto toga, izrečene su im mjere zabrane međusobnog prilaska i komunikacije, uključujući zabranu kontakta sa svjedocima.

Kako su saopćili iz Okružnog suda u Banjoj Luci, Miličević, Dubravac i Jašarević ne smiju se približavati jedan drugom na udaljenosti manjoj od 100 metara, što u praksi znači da će sjednice Skupštine opštine Teslić, ukoliko ih svi budu prisustvovali, zahtijevati poseban protokol kako bi se izbjeglo kršenje mjera.

Ranije rješenje suda od 11. juna, kojim nije bio određen pritvor, poništeno je nakon što je Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, uložilo žalbu. Sudsko vijeće je uvažilo žalbu, ukinulo prethodno rješenje i vratilo predmet sudiji za prethodni postupak.

Međutim, 16. juna, u ponovljenom postupku, sudija je odbacio kao neosnovan prijedlog za određivanje pritvora i ponovno izrekao mjere zabrane.

– Prema osumnjičenima su izrečene mjere zabrane međusobnog sastajanja i komuniciranja, kao i zabrana kontakta s osobama koje su navedene kao svjedoci u postupku – saopćeno je iz suda.

Sud je također upozorio osumnjičene da su dužni pridržavati se izrečenih mjera, te da će, u slučaju njihovog kršenja, protiv njih moći biti određen pritvor. Mjere zabrane provodit će Policijska stanica Teslić, a njihova opravdanost će se preispitivati svaka dva mjeseca, dok god postoji potreba ili do donošenja nove sudske odluke.

# TESLIĆ
# SDS
# MILAN MILIČEVIĆ
# BANJA LUKA
# MEŠA JAŠAREVIĆ
# MEHMED DUBRAVAC
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