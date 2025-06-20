Šmit u Mostaru: Političari moraju surađivati i pronaći zajednički jezik

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) posjetio je u petak Mostar, gdje se sastao s predsjednikom Gradskog vijeća Đanijem Rahimićem, predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i predsjednikom HDZ-a 1990 Ilijom Cvitanovićem. Fokus razgovora bio je na političkoj situaciji u Mostaru i na putu BiH ka europskim integracijama.

Visoki predstavnik istaknuo je važnost otvorenog, inkluzivnog dijaloga i istinske suradnje među političkim akterima, navedeno je iz Ureda visokog predstavnika u BiH na mreži X.

Šmit je naglasio da samo kroz uzajamno poštovanje, kompromis i funkcionalne institucije Mostar može nadići izazove s kojima se suočava, te osigurati efikasno upravljanje i ostvariti napredak u korist svih građana.

- Politički lideri moraju se iskreno angažirati i pronaći zajednički jezik kako bi riješili preostala pitanja. To je jedini put do održivog uspjeha za sve - zaključio je Šmit.